Jedna od najvećih zvezda bivše Jugoslavije, glumica Ljiljana Lašić, važila je za lepoticu za kojom su svi uzdisali. Nakon što je stekla slavu povukla se sa malih ekrana i danas jedino možemo da je gledamo u pozorištu na Slaviji.

Rana karijera

Ljiljana Lašić rođena je 17. decembra 1946. u Kragujevcu, ali je u Beogradu odrastla i školovala se. Već oko 40 godina je stalni član Beogradskog dramskog pozorišta, a veliku popularnost širom Jugoslavije zavredela je ulogom Tine u čuvenoj TV seriji "Pozorište u kući". Mnogi je pamte i kao Lelu iz naše slavne serije "Bolji život".

"Prvo sam se upisala na arhitekturu, a suprug Vladislav se, kao arhitekta, bavio scenografijom za filmove. Shvatila sam da bi u tim uslovima moj brak propao, pa sam, u želji da uskladimo ritam kretanja, položila prijemni na Fakultetu dramskih umetnosti. Bila sam tu u divnoj klasi s Petrom Božovićem, Svetlanom Bojković, Brankom Milićevićem Kockicom… Na trećoj godini sam, posle pet godina braka, rodila sina," ispričala je glumica u jednom intervjuu za "Politiku", kada se osvrnula i na mlado stupanje u brak, što je bio i njen slučaj.

O braku u mladim godinama

"Nikome ne preporučujem. Udati se u 18. godini znači lišiti se velikog dela mladosti. Imam brak u kome delimo isti sistem vrednosti. I ta zajednica traje 46 godina! Dobri smo prijatelji. Znamo se od detinjstva – iz iste smo ulice," ispričala je ona pa dodala da nije verovala u brak do kraja života, ali je vremenom promenila mišljenje.

"Sigurna sam da je i on voleo neke žene i ja neke muškarce. Ali, nas dvoje smo odlučili da živimo jedno s drugim. Atipičan je to odnos. Ni on, ni ja nismo verovali u ljubav do groba. Sad, naravno, da. Sa toliko godina, sa toliko iskušenja," rekla je ona.

U braku sa Vladislavom Lašićem Ljiljana je dobila sina Đorđa, a u jednom od retkih intervjua koje je dala Ljiljana je priznala da je kruna njenog života unuka Jovana, koju joj je podario sin Đorđe. Kako je navela, njoj prenosi bogatstvo duha, svoj talenat, obrazovanje i ljubav prema ljudima i Srbiji.

Osim glumom, Ljiljana Lašić uspešno se bavi i pisanjem, a neki od njenih tekstova su dramatizovani, na primer predstava "Jasmin na stranputici".

