Legendarna britanska umetnica donosi publici raskošni praznični muzički doživljaj koji već godinama oduševljava publiku i kritiku širom sveta. „Čarolija, nada i emocija nesumnjivo su u srcu ovog uzbudljivog spektakla koji vas tera da poverujete u magiju praznika“, navodi MusicalAvenue, dok Broadway World opisuje ovaj program kao „anđeoski zimski hit“, ističući glas Sare Brajtman kao „toliko nebeski da vodi ka višoj sili“. Le Journal de Montréal dodaje da Sara Brajtman donosi spektakularan praznični doživljaj, dok kritike posebno ističu zapanjujuće svetlosne efekte, scenu ukrašenu svećama i blistave kostime koji koncertu daju gotovo nebesku dimenziju.

Foto: Promo

U pratnji velikog orkestra, hora i specijalnih gostiju, među kojima se ističe renomirani kompozitor i producent Tonči Huljić, tokom ovog čarobnog prazničnog programa biće izvedeni Sarini najlepši praznični klasici, ali i najveći hitovi iz njene bogate karijere. Njen nastup u Srbiji obećava posebnu dozu topline, raskoši i istinske muzičke čarolije.

Foto: Promo

Koncert u Beogradu deo je ekskluzivne evropske turneje „A Winter Symphony“ koja u 2026. godini obuhvata svega šest gradova: Ljubljanu, Budimpeštu, Zagreb, Beograd, Prag i Bratislavu. Turneja počinje 20. novembra u Ljubljani, a završava se 27. novembra u Bratislavi, dok će beogradska publika imati priliku da 24. novembra doživi ovaj spektakl u Sava Centru.

„Kao organizatori turneje ‘A Winter Symphony’, sa velikim zadovoljstvom najavljujemo dolazak Sare Brajtman u Beograd sledeće zimske sezone. Publika može da očekuje nezaboravan muzički doživljaj ispunjen prazničnom čarolijom, a Tonči Huljić će dodatno obogatiti ovaj program svojim virtuznim izvođenjem“, izjavio je Alen Ključe, organizator koncerata u svih šest gradova ove evropske turneje.

Foto: Promo

Ulaznice i „Silver Bells“ VIP paketi, uključujući i Meet & Greet opcije, biće dostupni od ponedeljka, 15. decembra 2025. godine od 11 časova putem sajta www.tickets.rs, kao i na www.efinity.rs. Koncert Sare Brajtman u Beogradu biće jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja zimske sezone i veče koje će publici doneti istinsku prazničnu magiju.