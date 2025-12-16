Slušaj vest

Poznati glumac Ivan Bosiljčić, zapažen i u Rusiji i u Srbiji, osim po izuzetnoj glumačkoj karijeri, poznat je i po skladnom braku sa pevačicom Jelenom Tomašević, sa kojom ima ćerku Ninu. Iako svoju privatnost čuvaju daleko od očiju javnosti, Ivan je jednom prilikom otkrio događaj koji mu je zauvek promenio pogled na život i veru.

Foto: Marko Karović

Sve je počelo 1997. godine, dok se Bosiljčić spremao za upis na Akademiju umetnosti. Dobio je priliku da statira u predstavi Narodnog pozorišta u Užicu. Predstava je igrana na vrhu starog grada, do kog je, kako kaže, teško stići.

„Akademiju sam upisao 1997. godine. Tog leta, dok sam se spremao da odem u Novi Sad, Narodno pozorište u Užicu angažovalo me je da statiram u jednoj predstavi. Predstavu smo igrali na vrhu starog grada, do kojeg je, ko je bio tamo, zaista teško stići“, prisetio se Bosiljčić.

Autobus je, naizgled čudesno, poleteo ka provaliji. Ispod se prostirala reka, a mali autobus se zaustavio tik iznad litice.

„Te večeri naš mali autobus je poleteo u provaliju. Na neki čudesan način, kao u filmu, autobus se zadržao na ivici litice, ispod koje je tekla reka. Ali, za razliku od filma, kod nas nije bilo vriske – bio je potpuni mir. Klatili smo se kao na klackalici, dok su se pred nama smenjivale slike reka-grad-nebo, iznova i iznova.“

Veliku ulogu u preživljavanju imala je prisebnost vozača:

„Rekao je: ‘Ja ću izaći poslednji’. Tako je i bilo. Jedan po jedan, izlazili smo i skakali što dalje od autobusa. Znali smo da je to jedina šansa da preživimo. Kada sam kasnije stigao kući, saznao sam da je Velika Gospojina. Od tada taj praznik uvažavam kao svoj drugi rođendan“, zaključio je Ivan Bosiljčić.

Foto: Printscreen/Instagram

U jednom intervjuu priznao je da je odbio filmsku ulogu zbog scena koje su, kako kaže, bile u direktnom sukobu s njegovim verskim uverenjima.

– Odbio sam jednu ulogu kada je moj lik trebalo da ubije sveštenika i šutira pričešća. Postoje granice koje ni u umetnosti ne želim da pređem – rekao je Bosiljčić iskreno.

