41. Valjevski Jazz festival, održan od 12. do 14. decembra, još jednom je potvrdio značaj jednog od najdugovečnijih događaja na regionalnoj muzičkoj mapi.

Festival je u tri večeri okupio izvođače raznovrsnog repertoarskog opsega i privukao publiku istančanog muzičkog ukusa, koja je sa velikim interesovanjem pratila sve nastupe, znajući da nagradi virtuoznost muzičara. Prvo festivalsko veče bilo je tradicionalno posvećeno lokalnoj muzičarskoj sceni, pa je festival otvoren nastupima izvođača iz Valjeva. Drugog dana festivala publici su se predstavili etablirani domaći i regionalni muzičari.

Prvi put je na Valjevo Jazz festu nastupila Jelena Jovović (Jazz Junction) i donela raskošan, u potpunosti autentičan vokalni izraz. Jovović se zahvalila organizatorima na pozivu i istakla da je izazov, ali i veliko zadovoljstvo pevati džez standarde edukovanoj publici.

Sastav EYOT je dominantnim koncertom prekidanim višeminutnim ovacijama pokazao zašto nosi epitet evropske koncertne džez atrakcije. Frontmen Dejan Ilijić takođe je pohvalio domaćine i rekao da ne doživi tako često da publika aplaudira baš na onim mestima na kojima bi on to kao autor i izvođač želeo. Muzička poslastica za kraj druge večeri, nastup legendarne grupe Leb i sol, bio je emotivni, svirački raskošan podsetnik na vanvremenske hitove u instrumentalnom ambijentu.

Završno veče festivala rezervisano je za inostrane goste. Mlada poljska basistkinja Kinga Glyk predstavila se energičnim nastupom uz repertoar koji je u prvi plan “izbacio” i ostale članove njenog benda, sjajne instrumentaliste.

Jedan od najvećih svetskih živih umetnika, virtuoz na trubi Erik Truffaz iz Francuske potrudio se da valjevsku publiku pozdravi na srpskom jeziku, nakon čega je, po nepodeljenom mišljenju, usledio jedan od najboljih koncerata održanih u bogatoj istoriji Valjevskog Jazz festa, dugoj više od četiri decenije.

Pokrovitelj festivala je grad Valjevo, a održan je uz podršku Ministarstva kulture i SOKOJ-a.

