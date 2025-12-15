Slušaj vest

Slovenački reditelj Vito Taufer istakao je danas da je komad "Narodni poslanik" autora Branislava Nušića delo koje deluje kao da je napisano u današnje vreme, zbog čega ga je bilo posebno izazovno i značajno postaviti na scenu.

Taufer je ovu izjavu dao pred premijeru predstave, zakazane za 17. decembar u 20 časova na velikoj sceni "Ljuba Tadić" u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Reditelj je naglasio da ga Nušićev tekst impresionira preciznošću i aktuelnošću:

Predstava "Narodni poslanik", Branislava Nušića Foto: Jovo Marjanović

"Nušić je aktuelan danas kada u svetu gledamo kako propada socijalna država i demokratija i sve ono što smo do skoro smatrali stabilnim."

Taufer je dodao da prethodno nije radio Nušića, niti je čitao ili gledao predstavu "Narodni poslanik".

"Teško da ne bude smešno kad je to Nušić pisao. Radi se o pronicljivosti, dubokoj i duhovitoj kritičnosti. To je pisao jako bezobrazan mlad čovek", rekao je Taufer i ocenio da Nušić kombinovanjem humora i kritike zadire u osetljive tačke društva i pojedinca.

Komedija na tankoj ivici

Predstava Narodni poslanik, Branislava Nušića Foto: Jovo Marjanović

Reditelj je uporedio Nušića sa velikim komediografima poput Molijera i Dušana Kovačevića, ističući da oni svoje likove vode po tankoj liniji između komičnog i tragičnog, što je ključno za dobru komediju. Taufer je podvukao: "Pozorište mora da udara po glavi i zabavlja."

Glumačka postava i njihove impresije

U predstavi igraju: Dragan Mićanović, Sloboda Mićalović, Srđan Timarov, Miodrag Dragičević, Nataša Ninković, Aleksandar Đurica, Goran Šušljik, Branko Vidaković, Marta Bogosavljević, Zoran Cvijanović, Lazar Đukić i Lazar Nikolić.

Dragan Mićanović je istakao da su glumci težili da budu "dostojni pozorišni potomci velikog pretka", naglašavajući da je Nušić, još kao mlad, pisao s jasnim osećajem realnosti zemlje u kojoj je živeo, često trpeći zbog svojih stavova.

Predstava Narodni poslanik, Branislava Nušića Foto: Jovo Marjanović

Sloboda Mićalović ocenila je da će predstava biti smešna, ali "gorko smešna" – humora ima, ali cilj nije samo zabaviti publiku.Zoran Cvijanović dodao je da je za glumačku generaciju privilegija dobiti priliku da radi Nušića: "Sa svojom generacijom nismo dosegli do Nušića, a sada smo imali sreću da ga izvedemo i ostvarimo san."

Scenografija, muzika i repertoar

Za vizuelni deo predstave zadužen je Lazar Bodroža, dok je kostime kreirala Suna Kažić, a muziku komponovao Šimun Matišić. Scenski govor oblikovala je Ljiljana Mrkić Popović. Predstava će imati reprize 18, 24. i 25. decembra u JDP-u.

