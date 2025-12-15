Slušaj vest

Poslednju epizodu „Tvrđave", drljive i emotivne priča, smeštene u turbulentne devedesete u Kninu, pogledalo je preko milion gledalaca. Serija koja prati ljubav Luke i Darije dok se suočavaju sa ratom, moralnim dilemama i raspadom države, osvojila je pažnju široke publike, ne samo u Srbiji već i u regionu.

Reakcije stižu sa svih strana, a Ognjen Mićović koji tumači lik Luke ističe da iz dana u dan dobija poruke: „Dosta ljudi iz inostranstva, dosta ljudi iz Krajine koji se javljaju. Tako da stvarno sam pun utisaka i ponosa na celu ekipu što smo izneli ovako važnu temu svi zajedno“.

Ognjen Mićović u seriji Tvrđava Foto: Aleksandar Letić / Promo

Posle banjalučke trilogije, reditelj Saša Hajduković nastavio je uspešan niz, ovog puta sa scenaristima Goranom Starčevićem i Mirkom Stojkovićem. Ponovo je sarađivao sa Nikolinom Friganović, Jovom Maksićem, Ljubomirom Bandovićem, Markom Todorovićem, Aleksandrom Stojkovićem ali i Nikolom Pejakovićem koji smatra da su ovakve teme važne za obrađivanje.

„Važno je da te srpske teme, teške teme počnu da se rade na pravi način, mislim da je publika to prepoznala i da je zato gledanost tako velika. Nije to sapun da se troši, mi očekujemo još priča na tu temu. Nije to nešto što se izgustira ili izanđa nego to je nešto o čemu mi treba da govorimo i što je naša rana. Na taj način se ta rana i čisti”, izjavio je Pejaković.

Reditelj Saša Hajduković kaže da je bilo uživanje raditi na seriji, ali da nije bilo lako preživljavati ponovo teška, krizna vremena i „čeprkati po tome“.

1/30 Vidi galeriju serija Tvrđava Foto: Aleksandar Letić

Iako su mnogi poželeli da im se ova serija ne svidi, pa često neće ni priznati da su je odgledali, „Tvrđava“ je uspela da osvoji srca većine, a jedan od razloga zašto je to tako leži u činjenici da je razbila mitove o mitovima, da je gledaocu prišla jednostavno, ljudski i bez pretenzija, i, kako mnogi kritičari tvrde – „u njoj nema serviranja, foliranja, nabacivanja, potcrtavanja i preglumljivanja".

Glumac Jovo Maksić kaže da je reakcijama pozitivno iznenađen, mada je, kako je rekao, tako nešto i očekivao. Istakao je da je „Tvrđava“ univerzalna priča koja može dopreti do svakog čoveka i da je aktuelna u svakom trenutku. Iako je i sam svedok „Oluje“ i deo kolone kaže da taj deo njegovog životnog iskustva, kada je u pitanju rad na seriji, nije sadržaj odveo u patetiku.

1/4 Vidi galeriju Jovo Maksić u seriji "Tvrđava" Foto: Aleksandar Letić, Aleksandar Letic/aleksandarletic@yahoo.com

Mnogi smatraju da je mlada glumačka postava uspela da stane rame uz rame sa starijim kolegama, pa čak i da su pojedine „nadigrali“. Jovan Jovanović napominje da im je pre svega drago što su dobili priliku da se okušaju u ovako izazovnim ulogama.

„Mislim da je privilegija za mladog glumca, mada ja više i nisam toliko mlad, kad dobiješ prostor u ovakvom štivu i onda negde dobiješ i priliku da pokažeš zašto si uopšte ušao u ovaj svet. Tako da mislim da je važno na početku karijere, i drago mi je i zbog Ognjena i zbog Darije, pa i zbog mene i svih ostalih mladih kolega, što smo dobili ovako krupne zadatke na samom početku“, ističe Jovanović.

Ognjen Mićović dodaje da se oseća kao da je uz seriju proživeo još jedan život.

„Kad vratim film, sećajući se snimanja, to je stvarno jedan proživljeni život za mene, a mislim i za moje kolege. Kda smo se nakon četiri meseca vratili iz Nikšića, pa došli u Beograd, i snimali u Beogradu, kad se to završilo imao sam osećaj kao da sam proživeo drugi život u tuđoj koži“.

Na kraju svega, kad se slegnu utisci, Darija Vučko kaže da je „Tvrđava“ ljubav, ta najdelikatnija stvar u životu. Za Jovana Jovanovića tvrđava je porodica, a za Ognjena Mićovića, tvrđava znači da je čovek sa sobom na ti, onda kad nije u zabludi i kad zna kuda ide i šta mu je najvažnije.

Bonus video: Premijera serije "Tvrđava"