Prodaja karata za premijeru filma „Svadba“je zvanično počela! Svečana premijera održaće se 28. januara 2026. u Sava Centru, a karte su dostupne na svim Tickets prodajnim mestima, na blagajni Sava Centra i online.

Početak godine će biti pravo vreme da stavite osmeh na lice i uronite u najtemperamentniju balkansku komediju godine, jer ova „Svadba“biće sve samo ne obična!

Ako mislite da znate kako izgleda haos na jednoj balkanskoj svadbi - ovaj film će vas razuveriti. Film „Svadba“donosi urnebesnu, brzu i nepredvidivu priču o ljubavi, tajnama i porodičnim dramama koje izmiču kontroli.

U centru ove antiromantične komedije su dve dobrostojeće porodice - jedna iz Zagreba, druga iz Beograda, čiji se sin i kćerka zavole daleko od svojih rodnih gradova. Ipak neplanirana trudnoća ubrzava upoznavanje njihovih roditelja, a svadba koja mora da se održi u strogoj tajnosti plete dinamičnu sagu punu humora, topline, ali i napetosti. Rezultat? Eksplozivna kombinacija smeha, tenzije i tipične balkanske „topline “.

Impresivnu glumačku ekipu čine Dragan Bjelogrlić, Rene Bitorajac, Vesna Trivalić, Linda Begonja, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Marko Grabež, Nika Grbelja, Seka Sablić, Snježana Sinovčić-Šiškov, Srđan Žika Todorović, Dejan Aćimović, Denis Murić, Nevena Nerandžić, Janko Popović Volarić, Goran Grgić, Marko Miljković.

Autorsku ekipu koja spaja satiru sa realnošću čine reditelj i scenarista Igor Šeregi, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dizajner zvuka Ivan Zelić i maskerka Snježana Gorup.

Nakom beogradske premijere, film “Svadba” će se od 29. januara naći u bioskopima širom zemlje i regiona, a distribucija filma je poverena "Art Visti".

