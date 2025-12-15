Slušaj vest

Dragana Milošević v.d. upravnice Srpskog narodnog pozorišta i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin potpisali su danas Sporazum o saradnji na realizaciji projekta „Najbolji novosadski muzičari sviraju najlepšu muziku za Novosađane“. Sporazumom predviđa da orkestar Opere Srpskog narodnog pozorišta snimi tri sata najlepših dela operske i klasične muzike, koja će biti emitovana u vozilima JGSP-a, sa ciljem da se svakodnevna putovanja učine prijatnijim, kulturno bogatijim i umetnički vrednijim.

- Zahvaljujem se gradonačelniku Žarku Mićinu što je podržao našu inicijativu. Srpsko narodno pozorište je institucija koja živi i radi za Novosađane. Projekat "Najbolji novosadski muzičari sviraju najlepšu muziku za Novosađane" spaja svakodnevni život našeg grada sa najuzvišenijim dometima muzičke umetnosti. U pitanju je gest kojim smo želeli da Novosađanima koji koriste usluge gradskog prevoza omogućimo da uživaju u najizuetnijim delima svetske muzičke umetnosti. Izbor muzičkih dela koja će biti snimljena izvršiće direktor prvak i Opere SNP-a, bariton međunarodnog renomea, dobitnik Betovenove nagrade Željko Andrić, i koncertmajstori orkestra i dirigent, gospodin Mikica Jevtić, vodeći računa o umetničkoj vrednosti, reprezentativnosti repertoara prilagođenog potrebama i ambijentu javnog prevoza. Plan je da se odaberu kompozicije koje nose smirenost, uzvišenost i estetitku, koje će na najlepši mogućni način oplemeniti trenutke putovanja gradskim prevozom. Ujedno se ostvaruje i promocija najizuzetnijih kulturnih vrednosti. Verujemo da će Novosađani sa radošću prihvatiti ovaj dobronamerni umetnički gest naše kuće i našeg orkestra - rekla je Dragana Milošević.

Gradonačelnik Mićin istakao je da je reč o izuzetnoj inicijativi SNP-a, čiji je cilj da najbolji novosadski muzičari sviraju najlepšu muziku za Novosađane, kako je navedeno u samom Sporazumu.

- Verujem da će ova inicijativa naići na odličan odziv kod naših sugrađana, jer će javni prevoz dobiti umetnički sadržaj najvišeg kvaliteta. Činjenica da će orkestar Opere SNP-a izvesti neka od najlepših dela svetske muzičke baštine, značajno će doprineti ambijentu u gradskim autobusima. Pored ugodnosti putovanja, promovisaćemo kulturu i najvrednija muzička dela - rekao je Mićin i podsetio i na velika ulaganja Grada u javni prevoz. - Od 2012. godine uloženo je više od 3,5 milijardi dinara bez PDV-a. Kupljeno je 110 novih autobusa – 100 na gas i 10 električnih, a od Grada Beograda dobili smo još 25 autobusa kao poklon. Nastavićemo da unapređujemo gradski prevoz u interesu naših sugrađana – istakao je Mićin.

Svečano potpisivanje održano je na Velikoj sceni „Jovan Đorđević“, a prisustvovali su mu i direktor Opere SNP-a Željko Andrić i direktor JGSP-a Milan Balać.

