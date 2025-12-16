Slušaj vest

Glumac Moamer Kasumović (44), zvezda serije "Lud, zbunjen, normalan", odrekao se Trećejanuarske nagrade Opštine Bijelo Polje, koju je dobio 2017. godine. Ova odluka usledila je nakon što je pravosnažno osuđen za teško krivično delo pedofilije.

Pokretač inicijative za oduzimanje nagrade bio je član odbora Demokratske Crne Gore, Marko Đukić, koji je tražio da se Kasumoviću nagrada formalno oduzme zbog pravosnažno izrečene presude. Iako je Skupština opštine usvojila opšte zaključke prema kojima se priznanja mogu oduzeti osobama osuđenim za teška krivična dela, u ovom konkretnom slučaju nije donesena posebna odluka.

Kasumović je Trećejanuarsku nagradu dobio 2017. godine, dok je nekoliko godina kasnije u Sarajevu počinio bludne radnje nad petnaestogodišnjim dečakom.

Opštinski sud u Sarajevu izrekao mu je kaznu od godinu dana zatvora, koju je, u skladu sa zakonom, zamenio novčanom kaznom. Kazna je iznosila približno 36.500 konvertibilnih maraka (oko 18 hiljada evra).

U svom saopštenju za javnost Kasumović je objasnio da se na ovaj potez odlučio kako bi, kako je naglasio, sačuvao dostojanstvo i integritet same nagrade. Istakao je kako ne želi da priznanje, koje bi trebalo da promoviše društvene i kulturne vrednosti, postane predmet političkih sporova ili dodatnih podela u društvu.

Teško krivično delo pedofilije

Podsetimo, glumac Moamer Kasumović je osuđen zbog bludničenja nad maloletnikom, a taj podatak je bio nepoznat javnosti sve dok nakon jedne predstave o vršnjačkom nasilju u beogradskom Narodnom pozorištu nije ustao mladić koji je rekao da je 2019. bio žrtva njegovog seksualnog zlostavljanja. Tada je imao 14 godina, a mladić je u potresnoj ispovesti u pozorištu ispričao i da je slučaj dobio sudski epilog i da je glumac osuđen.

