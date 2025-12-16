Slušaj vest

Poslednja, jedanaesta epizoda serije „Tvrđava“, koja nosi simboličan naziv „Početak“, prikazana je u nedelju na RTS-u. Završne scene otkrivaju novi život i nadu uprkos ratnim stradanjima, što objašnjava i ime epizode.

Spoiler Alert

UPOZORENJE! U NASTAVKU SLEDE SPOJLERI!!!

Povratak porodica u Beograd

Nakon strašnih dana granatiranja Knina, bežanja Petrovačkom cestom i bombardovanja civila koji su mislili da su konačno sigurni, Luka i njegov kum Igor konačno se sastaju sa svojim porodicama u Banjaluci.

Međutim, prelazak u Beograd i pokušaj novog početka nisu bili laki. Luka očajnički traži posao kako bi prehranio porodicu, ali nailazi na odbijanja uz rečenicu:

– „Znaš li koliko meni takvih kao ti dolazi da traži posao?“

Strast i snaga glavnog junaka

Ognjen Mićović u seriji Tvrđava Foto: Aleksandar Letić / Promo

Hladnoća glavnog grada nije obeshrabrila Luku. Kao vatreni navijač Crvene zvezde još od detinjstva, odlazi na stadion Rajko Mitić, tadašnju „Marakanu“, i konačno dobija posao u klubu koji voli celog života.

Serija je smeštena u 2001. godinu, a porodice se okupljaju na porodičnom slavlju, shvatajući da su jedni drugima sve što imaju.

Emocije na vrhuncu: pesma i sećanja

Na sunčanom danu, pred prazničnom trpezom i u sigurnosti doma, emocije junaka izbijaju kroz pesmu „Marama plava“ i stihove:

„Odveo me život, ostalo je srce, željno krša Dalmacije svoje. Zato budan sanjam skoro svake noći staru kuću i ognjište moje. Zato budan sanjam skoro svake noći staru kuću pod Dinarom što je.“

Foto: Printscreen/RTS

U ovom emotivnom vrtlogu, prepliću se sreća, tuga, žalost za domom i onima koji su izgubljeni na životnom putu.

Neočekivani obrt i novi život

Scenarista je u poslednjem trenutku uneo simboliku novog početka. Dok porodica peva, kamera polako prelazi sa ratom izmenjenih, polutužnih lica, otkrivajući razlog naziva epizode.

Foto: Printscreen/RTS

Pored malog Gavrila, Darija nežno dodiruje svoj trudnički stomak. U krvi i suzama stare epohe niče seme novog života, simbolizujući novi početak i nadu za budućnost.

