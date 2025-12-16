Detalj iz serije "Tvrđava" koji je svima promakao: Zbog ovoga je poslednja epizoda nazvana "Početak"
Poslednja, jedanaesta epizoda serije „Tvrđava“, koja nosi simboličan naziv „Početak“, prikazana je u nedelju na RTS-u. Završne scene otkrivaju novi život i nadu uprkos ratnim stradanjima, što objašnjava i ime epizode.
Spoiler Alert
UPOZORENJE! U NASTAVKU SLEDE SPOJLERI!!!
Povratak porodica u Beograd
Nakon strašnih dana granatiranja Knina, bežanja Petrovačkom cestom i bombardovanja civila koji su mislili da su konačno sigurni, Luka i njegov kum Igor konačno se sastaju sa svojim porodicama u Banjaluci.
Međutim, prelazak u Beograd i pokušaj novog početka nisu bili laki. Luka očajnički traži posao kako bi prehranio porodicu, ali nailazi na odbijanja uz rečenicu:
– „Znaš li koliko meni takvih kao ti dolazi da traži posao?“
Strast i snaga glavnog junaka
Hladnoća glavnog grada nije obeshrabrila Luku. Kao vatreni navijač Crvene zvezde još od detinjstva, odlazi na stadion Rajko Mitić, tadašnju „Marakanu“, i konačno dobija posao u klubu koji voli celog života.
Serija je smeštena u 2001. godinu, a porodice se okupljaju na porodičnom slavlju, shvatajući da su jedni drugima sve što imaju.
Emocije na vrhuncu: pesma i sećanja
Na sunčanom danu, pred prazničnom trpezom i u sigurnosti doma, emocije junaka izbijaju kroz pesmu „Marama plava“ i stihove:
„Odveo me život, ostalo je srce, željno krša Dalmacije svoje. Zato budan sanjam skoro svake noći staru kuću i ognjište moje. Zato budan sanjam skoro svake noći staru kuću pod Dinarom što je.“
U ovom emotivnom vrtlogu, prepliću se sreća, tuga, žalost za domom i onima koji su izgubljeni na životnom putu.
Neočekivani obrt i novi život
Scenarista je u poslednjem trenutku uneo simboliku novog početka. Dok porodica peva, kamera polako prelazi sa ratom izmenjenih, polutužnih lica, otkrivajući razlog naziva epizode.
Pored malog Gavrila, Darija nežno dodiruje svoj trudnički stomak. U krvi i suzama stare epohe niče seme novog života, simbolizujući novi početak i nadu za budućnost.
