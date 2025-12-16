Slušaj vest

Na Prvom programu Radio-televizije Srbije prošlog vikenda emitovana poslednja epizoda serije "Tvrđava". Time je završen projekat koji je u proteklom periodu privukao veliku pažnju gledalaca i stekao milionsku publiku širom zemlje.

Mnogi gledaoci izrazili su razočaranje jer se priča "Tvrđave" završava, ali RTS je već najavio šta će zauzeti njen termin u večernjem vikend programu.

Nova-stara serija u večernjem terminu

Od predstojećeg vikenda, subotom i nedeljom u 20.00 časova, na Prvom programu RTS-a emitovaće se serija "Selo gori, a baba se češlja". Ova serija se od oktobra ponovo reprizira na Javnom servisu Srbije, a njen povratak u udarni termin potvrđuje da interesovanje publike za ovu priču ni nakon skoro dve decenije nije opalo.

Jedna od najgledanijih domaćih serija

Serija "Selo gori, a baba se češlja", čiji je autor Radoš Bajić, ubraja se među najgledanije igrane programe u istoriji RTS-a. Prva epizoda premijerno je emitovana pre 18 godina, a serija je od tada više puta reprizirana, uvek uz veliku gledanost.

Radnja je smeštena u izmišljeno selo Petlovac i prati svakodnevni život njegovih stanovnika, njihove odnose, probleme, ali i humor i toplinu karakterističnu za seosku sredinu. Upravo ta kombinacija drame i komedije učinila je seriju bliskom širokom krugu gledalaca.

Glumačka ekipa i popularnost

U seriji su se pojavila brojna poznata imena domaće glumačke scene, a likovi iz "Sela gori, a baba se češlja" postali su prepoznatljivi i omiljeni širom Srbije. Dijalozi, anegdote i poruke koje serija nosi često se i danas citiraju.

Iako je prošlo mnogo godina od njenog prvog emitovanja, serija i dalje izaziva emocije, nostalgiju i interesovanje publike, što je verovatno i razlog zbog kog je RTS ponovo vraća u večernji vikend termin.

