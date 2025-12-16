Slušaj vest

Noć knjige održana je od petka do nedelje na 68 lokacija u 37 gradova u Srbiji i regionu, a izdavačka kuća "Laguna" objavila je da je najčitaniji domaći autor Bojan Ljubenović. Njegova nova knjiga "Otac" mesecima je najprodavanija. Posle bestselera "Da je bolje, ne bi valjalo" u knjižare stiže novi roman i uzbudljiva, duhovita i duboko emotivna priča o raspadu jedne velike države, ali pre svega dinamična storija o Đorđu Kovaču, četrdesetogodišnjaku čiji se život okreće naglavačke kada jednog sasvim običnog dana na njegova vrata zazvoni nepoznati stariji čovek u kaputu i s kačketom na glavi.

Foto: Laguna



Đorđe je psiholog zaposlen u policiji, razmaženko koji je sve u životu dobio na račun žrtve svog oca, lenština sklona porocima, čovek koji je izneverio najboljeg prijatelja, lažov i manipulator. Ipak, on uspeva da dokaže da jedan antiheroj može da učini i dobre stvari i da popravi štetu koju je napravio.

Na putu od Trsta preko Beograda do Londona i nazad, Ljubenović je, poput nagaznih mina, posejao mnoge istine koje će pažljivom čitaocu eksplodirati pravo u lice, često ga ostavljajući bez daha. Sve što se u romanu dešava kod čitalaca izaziva dilemu da li da se najpre smeju pa da plaču ili obrnuto.

Foto: Laguna



- Neko će reći da je "Otac" humoristični roman, a neko da je triler. Ja tvrdim da nije ni jedno ni drugo, jer su oba samo alati, pomoćna sredstva da bi se ispričala priča koja je odavno morala biti ispričana. Saga o herojima, pravim i lažnim, priča o ljubavi, dozvoljenoj i zabranjenoj, istraga o jednom zločinu, zaboravljenom ali živom. Želja da se na test stavi jedno vreme, neki ljudi i neki događaji i postavi pitanje: je li baš sve tako kako su nas uverili da jeste? I ko je kriv, ako nije? - rekao je Ljubenović, koji je uspeo da pređe na listi prodaje i neprikosnovenu Jelenu Bačić Alimpić i Vanju Bulića s novim romanom "Madonin soko".

Lista domaćih autora: "Hajduk" na visokom trećem mestu

1. "Otac", Bojan Ljubenović

3. "Madonin soko", Vanja Bulić

3. "Hajduk u Beogradu - filmske korice", Gradimir Stojković

4. "Lajk", Srđan Dragojević

5. "Lazarevo časomerje", Aleksandar Tešić

Foto: Privatna Arhiva



6. "Niko nije rekao da će biti lako", Stefan Jerotić

7. "Semper idem", Đorđe Lebović

8. "Boja straha", Zoran Petrović

9. "Čuvar prelaza", Dejan Stojiljković

10. "Košarka, to je Partizan", Slobodan Vladušić