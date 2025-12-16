Slušaj vest

Poslednju epizodu serije "Tvrđava", emitovanu u nedelju uveče na Prvom programu RTS, pratilo je više od milion gledalaca u Srbiji. Publika je pokazala veliko interesovanje za priču o zabranjenoj ljubavi između Srbina i Hrvatice, smeštenu u Knin u burne devedesete. Osim u medijima, "Tvrđava" je bila nezaobilazna tema i na društvenim mrežama. Stiče se utisak da je gledaju svi, jer je svi i komentarišu. Mnogo je scena koje se prepričavaju, na koje se emotivno reaguje, koje su rasplakale mnoge, a jedna od njih posebno se izdvojila. Poslednja scena serije upečatljiv je dramski odjek na prethodne događaje, ali sada sa promenjenim kontekstom i emocijom. Oko porodičnog stola i tada i sada čujemo istu pesmu, iste stihove koji su i tada i sada slavili život.

Jovo Maksić kao policajac Nikica Baša u seriji „Tvrđava” Foto: Aleksandar Letić



U finalnoj sceni više nema svih likova koje smo pratili kroz jedanaest epizoda "Tvrđave", ali sećanje na njih ostaje uklesano u tekst pesme "Marama plava": "Odveo me život, ostalo je srce, željno krša Dalmacije svoje. Zato budan sanjam skoro svake noći staru kuću i ognjište moje."

Na RTS u terminu "Tvrđave" sada će biti emitovanja repriza "Selo gori, a baba se češlja". Na male ekrane uskoro stižu tri nove serije koje će vam se podjednako dopasti kao ova priča antiratna priča. Kurir je odlučio da vam danas predstavi serije "Zvaćeš se Varvara", "Ožiljak" i "Apsolutnih 100", koje su nastale uz produkcija Telekoma Srbija.

Foto: Privatna Arhiva

Za fanove naših komedija dobra je vest da na RTS stiže veliko finale serije "Radio Mileva".

Saradnja Srbije i Španije

Hit serija "Ožiljak" premijerno stiže na platformu Vojo (Voyo) 19. decembra. Autori su Pablo Roa i Fernando Sankristobal, koji stoje iza globalnog hita "Kuća od papira", a serija je snimana u Španiji i Srbiji. Glavna uloga poverena je Mileni Radulović i reč je o adaptaciji istoimenog romana Huana Gomesa Hurada.

Milena Radulović kao Irina Foto: Voyo

Ona igra misterioznu Irinu, mladu devojku kojoj je mafija likvidirala porodicu. Tragedija ju je obeležila, a čitav život vođena je idejom da se osveti. Kada upozna perspektivnog mladog programera Simona, tvorca revolucionarnog algoritma, njen život se naglo menja. Od glumaca iz Srbije videćemo Stefana Kapičića, Marka Todorovića, Đorđa Mišinu i druge. Snimljena je uz podršku "Adrenalin produkcije", koja je radila i "Besu".



Monahinja i zabranjena ljubav

Na male ekrane prva će se emitovati priča "Zvaćeš se Varvara", čije će premijerno prikazivanje biti 8. januara Superstar TV. Serija je nastala u produkciji "Zilion filma" i "TS medije" i njeni autori su scenarista Miloš Radović, reditelj Dejan Zečević, a producent je Lazar Ristovski. Glavne uloge tumače Anita Ognjanović, Una Lučić, Katarina Marković, Čubrilo Čupić, Nikola Pejaković, Andrija Kuzmanović i Ljubiša Milišić.

Foto: Zillion Film

Malo podataka ima o samoj radnji osim kratkog sinopsisa, koji glasi: "Emotivna i slojevita priča o mladoj devojci, koja, bežeći od traume, postaje monahinja Varvara. Njena zabranjena ljubav sa šarmantnim beguncem od zakona uvodi nas u mrežu neverovatnih, isprepletanih ljudskih sudbina, otkrivajući magičnost običnog života koji umije biti nepredvidiv i surov, ali i ispunjen ljubavlju, nadom i verom u iskupljenje."



Kad sestra pokuša da spase brata

Naredne godine se očekuje da na Vojo stigne i mini-serija "Apsolutnih 100", koja je već prodata prestižnim evropskim platformama: Walter Presents (Channel 4, Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska) i ARTE (Francuska). Serija donosi napetu i emotivnu priču o devetnaestogodišnjoj Sonji (mlada glumica Anita Ognjanović), juniorskoj šampionki u streljaštvu, koja pokušava da spase brata i porodicu ulazeći u opasni vrtlog osvete i sukoba sa lokalnim moćnicima.

Foto: Firefly Productions

Pored Anite, u seriji glume i Boris Isaković, Miodrag Dragičević, Muhamed Hadžović, Dejan Čukić, Marko Grabež, Anđelika Simić i drugi. Scenario su napisali Ivan Knežević, Boris Grgurović, Nađa Petrović i Ljubica Luković, dok su rediteljski tim činili Srdan Golubović, Stefan Ivančić, Katarina Mutić i Nikola Stojanović. Serija "Apsolutnih 100" je u produkciji Telekom Srbija i "Fajerflaj produkcije".