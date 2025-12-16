Slušaj vest

Proteklog vikenda završeno je premijerno emitovanje serije "Tvrđava" na Radio televiziji Srbije, a utisci kod gledalaca još se sležu. Jovo Maksić oduševio je gledaoce ulogom Nikice Baše, a ova rola mu je posebno emotivno pala jer je i sam bio u izbegličkoj koloni.

Poznati glumac koji je u avgustu 1995. godine iz Knina izbegao u koloni, kaže da Srbi kao narod imaju kratko pamćenje i da zaboravljaju zločine koji su im učinjeni:

"Mi smo kao narod, u jednom istorijskom periodu, odlučili da se uopšte ne bavimo zločinima u Jasenovcu. To je totalna krajnost, da nas to uopšte ne zanima. Znalo se da se to desilo, ali su se mnogi nadali ako to može da se sruši i nestane negde tamo, kao da se nikada nije ni dogodilo. Međutim, kada je krenulo da se za unutrašnje potrebe, objašnjava ljudima šta je bilo, to je, između ostalog, kulminiralo i igranim filmom "Dara iz Jasenovca". Usledile su specifične reakcije sa prostora bivše Jugoslavije, gde se zapravo ceo taj istorijski zaplet i događao - rekao je glumac u podkastu Rubikon.

Kako je objasnio, veoma je važno da se takvi događaji nikada više ne ponove i zbog toga ih ne smemo zaboraviti:

"Jednostavno, važno je da se to ne ponovi. Međutim, koliko mi uopšte možemo da utičemo na to, kada se to i dalje ponavlja? Živimo u vremenu kratke pameti, kratkog pamćenja. Lakše je zaboraviti, ali mi ne opraštamo. Radimo kontra. Treba da ne zaboravimo, a da oprostimo, a mi ne opraštamo, a zaboravljamo. I onda se dešava da postajemo isti kao oni. Evo, pogledajte šta se danas dešava, recimo, na Bliskom istoku. Ne želim da od žrtve postanem zločinac. Ne želim da moj narod ikada postane zločinac. To jednostavno ne želim jer gledam i sebe. Ne mogu, loše se osećam", ispričao je glumac.

Radnja serije "Tvrđava"

Smeštena u turbulentne devedesete godine, serija prati život mladog para, njihovih rođaka i prijatelja u trenucima kada Jugoslavija nestaje, a svakodnevica postaje borba za očuvanje ljudskosti. Kroz njihove sudbine „Tvrđava“ govori o onome što je svima blisko – o moralnim dilemama, sukobima i pomirenjima, ali pre svega o ljubavi koja spaja i onda kada sve drugo preti da se raspadne.

Glavne uloge tumače mladi glumci Darija Vučko i Ognjen Mićović. Uz njih, osim Maksića, u Tvrđavi ćemo gledati i Ljubomira Bandovića, Nikolu Pejakovića, Miodraga Radonjića, Nikolinu Friganović, Slavišu Čurovića, Slađanu Zrnić, Nebojšu Dugalića, Predraga Mikija Manojlovića i mnoge druge.

Kreator serije je Mirko Stojković, koji uz Gorana Starčevića potpisuje i scenario. Režiju potpisuje autor Banjalučke trilogije, Saša Hajduković.

