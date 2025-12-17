Slušaj vest

Serija „Tvrđava“, čije je emitovanje nedavno završeno, publici je donela niz snažnih i bolnih sudbina, ali se jedan lik posebno izdvojio po svojoj tragičnosti. Reč je o Nikici Baši, junaku koga je izuzetno uverljivo tumačio Jovo Maksić.

Nikica je otac Luke Baše (kog igra Ognjen Mićović), policajac i čovek duboko vezan za ideju Jugoslavije. Njegova ličnost oblikovana je idealizmom, verom u ljude i gotovo naivnom potrebom da svima pruži poverenje – naročito Dilpari, liku kog tumači Ljubomir Bandović.

Dobri ljudi koji su verovali u ideju

O značenju Nikicinog lika govorio je Mirko Stojković, kreator serije „Tvrđava“, gostujući u emisiji „Magazin Oko“ na RTS-u. Kako ističe, Nikica ne predstavlja samu državu, već ljude koji su joj dali smisao.

„Nikica je mnogo bolji čovek nego što je Jugoslavija bila država. On nije njena metafora, već jedan od onih dobrih ljudi zahvaljujući kojima je Jugoslavija trajala tako dugo. Zbog njih i danas postoji izvesna nostalgija, jer se ljudi ne sećaju kako se ta država završavala – svaki put u krvi. Kraljevina je okončana genocidom nad Srbima u Hrvatskoj, a ova Jugoslavija etničkim čišćenjem Srba. Kao država, ne zaslužuje lepo sećanje, ali ljudi koji su uložili živote u tu ideju zaslužuju da ih pamtimo“, rekao je Stojković.

Smrt koja zaokružuje tragediju

Sudbina Nikice Baše u seriji dobija svoj najpotresniji trenutak u završnici, kada on strada tokom odlaska srpskih civila iz Knina, ubijen od strane hrvatskog vojnika na Petrovačkoj cesti. Njegova smrt simbolično zatvara krug jedne ideje u koju je verovao do samog kraja, bez obzira na cenu.

Beograd koji više ne postoji

Stojković se osvrnuo i na čestu grešku publike u tumačenju Beograda prikazanog u seriji, naglašavajući da nije reč o današnjoj prestonici Srbije.

„Beograd u ‘Tvrđavi’ je glavni grad Jugoslavije. U njemu sede oni koji vode SFRJ. Likovi poput Dilpare i Sredoja jasno govore da su Jugosloveni. Taj Beograd, koji je izdao Srbe u Krajini, nije Beograd Srbije, već Beograd Jugoslavije. Razumem da mlađe generacije danas Beograd doživljavaju drugačije, i drago mi je što je sada konačno glavni grad Srbije. Ali u mom životu, Beograd je bio prestonica četiri različite države“, objasnio je autor serije.

Komentari gledalaca

Serija "Tvrđava" je obeležila je ovogodišnju televizijsku produkciju, a sa početkom prikazivanja, postala je nezaobilazna tema u porodicama, medijima, na društvenim mrežama i u celom regionu.

„Da ti srce pukne!“, „Gledam, a suze same idu“, „Kako li je ljudima koji su ovo preživeli!“, „Serija je remek-delo“, „Kamen bi zaplakao, a ne čovek sa dušom i srcem.“, tek su deo više od hiljadu komentara na samo jednom video-klipu RTS-ovog Instagram naloga.

