Flojdovu "službenu" devojku u "Nacionalnoj klasi" igrala je Gorica Popović, a bila je tu i Senka – mala, ali vrlo upečatljiva uloga, u kojoj se našla Maja Lalević Piščević.

Foto: Printscreen/Youtube

Možda ste je zapazili u još nekim domaćim filmovima? Na primer, "Šest dana juna" iz 1985. (uz sjajnu muziku Vlade Divljana i "Idola"), ili "Osam kila sreće" Puriše Đorđevića, ili "Lijepe žene prolaze kroz grad" Želimira Žilnika, jednim od sto ostvarenja koja je Jugoslovenska kinoteka proglasila kulturnim dobrom od velikog značaja? Glumica Maja Lalević Piščević snimila je samo četiri filma, i u svakom ostavila toliko dubok trag, da je se ljubitelji sedme umetnosti i posle toliko vremena uvek rado sećaju.

Rođena je u Beogradu. 6. jula 1960. Njen otac, ugledni doktor Predrag Lalević, punih 16 godina bio je lični lekar Josipa Broza Tita. Deo "Nacionalne klase" postala je kada je imala svega 17 godina, a svojemeno je ispričala i kako se našla u klasiku srpske i jugoslovenske kinematografije.

– Moj tadašnji dečko bio je mnogo stariji od mene i imao je važnu ulogu iza kamere. Da bih svakog trenutka bila blizu njega, visila sam u Udruženju slobodnih umetnika, gde se odvijao kasting. Za ulogu Senke prodefilovale su mnoge glumice, a onda je reditelj Goran Marković jednog dana neočekivano pitao da li bih probala scenu sa Draganom Nikolićem – ispričala je jednom prilikom Maja.

– Iako to nismo želeli ni ja ni moja ljubav, probala sam i dobila ulogu, koju ipak nisam prihvatila. Onda je direktor filma pozvao moju mamu i ja sam pristala, možda i iz inata toj mojoj ljubavi, koja se protivila tome. Mama je i potpisala ugovor, jer sam bila maloletna –objasnila je Maja, osvrnuvši se i na čuvenu scenu u krevetu – trenutak kojeg se, kako je rekla, najviše plašila:

– Do poslednjeg momenta sam se nadala da će Goran iz nekog razloga odlučiti da je ipak izbaci iz scenarija, shvativši da ja ne mogu da je odigram. A onda je došao taj dan... Gaga, koji se inače ponašao prema meni kao da mi je i brat, i tata, i najbolji prijatelj, prevazišao je sebe. Prvo je tražio da svi osim snimatelja napuste sobu, a kada smo ostali sami, napravio je takvu atmosferu da nisam ni primetila kada smo zapravo snimili scenu. Toliko me je zasmejavao, golicao i pričao neviđene viceve i anegdote, da sam se s mukom suzdržavala kako bih ozbiljno izgovorila tekst kad se uključe kamere – ispričala je 2016. za Kurir.

Posle snimanja "Nacionalne klase" upisala je Akademiju dramskih umetnosti, zbog čega se ozbiljno zamerila ocu koji je želeo da završi ranije započeti Pravni fakultet. Na kraju je stekla obe diplome. Neko vreme je glumila u pozorištu (među predstavama se izdvajaju "Venecijanka" i "Koštana, san, krik"), da bi devedesetih počela da radi kao advokat. Pomenimo i da je 2012. diplomirala na Stenford univerzitetu (program "Razvoj, demokratija i vladavina prava").

Nekad glumica, a već decenijama – uspešna poslovna žena. Za Baneta Piščevića, lekara i svoju ljubav od gimnazijskih dana, udala se 1990, kada je svet ugledala i njihova starija ćerka Liza. Šest godina kasnije stigla je i mlađa, Hana. Maja, svestrana dama, sjajno se snalazi i sa pisanim rečima, pa je pisala kolumne za "Nedeljnik", a 2019. objavila je i knjigu "Tamo je ovde", o svom jednogodišnjem boravku u Njujorku.

