Slušaj vest

Mlada glumica Una Lučić ove godine je bila "Lice u fokusu" Ravno Selo film festivala. U Crnoj Gori izgradila je već zavidnu pozorišnu karijeru, a sada će je upoznati i publika u Srbiji. U domaće bioskope uskoro stiže "Karmadona", dugoočekivani rediteljski debi Aleksandra Radivojevića, a naredne godine gledaćemo je u seriji "Zvaćeš se Varvara".

Kako ste postali deo filma "Karmadona"?

- Pozvali su me i poslali mi scenario i ja sam ga u dahu pročitala. Odmah sam osetila da je to nešto sasvim drugačije u tonu, u atmosferi, u načinu na koji priča klizi. Nije onaj klasični horor, nego više jedna uznemirujuća, neobična priča koja ti ostane u mislima i posle čitanja. Baš zato sam poželela da budem deo toga. A rad sa Jelenom Đokić u mojoj sceni bio mi je predivan poklon, ona je partner sa kojim se odmah osećaš sigurno i otvoreno.

Foto: Digimedia



Imate malu i efektnu ulogu. Da li je teže raditi epizode ili igrati glavne uloge?

- Za mene ne postoji podela na velike i male uloge. Svaka uloga ima svoju boju i energiju i traži da joj se posvetiš. Nekad je čak i teže u kratkoj sceni odmah pogoditi energiju i ostaviti trag, ali baš to volim. Kod dužih uloga imaš više vremena da gradiš slojeve, ali i male scene mogu biti jako snažne. Važno je biti prisutan u situaciji i tačan u radnji, jer svi zajedno činimo celinu i pričamo priču, svaka me oblikuje na svoj način.

Kakav je kao partner Petar Strugar?

- Petar Strugar je jedan od onih otvorenih, posvećenih i energičnih glumaca sa kojima je uvek pravo zadovoljstvo igrati.

1/8 Vidi galeriju Film Karmadona Foto: Digimedia



Koliko vam je rad sa Aleksandrom Radivojevićem značio kao mladoj glumici? Šta ste od njega naučili?

- Rad sa Radivojevićem mnogo mi je značio. Njegova energija, profesionalnost, temeljnost i posvećenost stvorili su prostor da se potpuno izrazim i uživam u svakoj sceni. Posebno mi se dopalo kako je naša scena osmišljena, vizuelno je fenomenalna, sa ogledalima koja stvaraju efekat duple slike, pa raditi u takvom prostoru bilo je pravo uživanje, koje mi je dalo još više prostora za igru.

Imate li tremu pred premijeru filma?

- Da, imam tremu, ali više je to uzbuđenje i radost nego nervoza. Film je već dobio nagrade, što nam svima daje dodatnu potvrdu da smo uradili kvalitetan posao, i baš zbog toga jedva čekam da naša publika vidi film. Takvi žanrovi nisu česti kod nas, pa je iskustvo gledanja svakako drugačije, što me posebno raduje.

U kojoj meri vas je ovaj projekat promenio ili oblikovao kao glumicu? Drugačije je od svega što ste radili.

- Raditi sa tako profesionalnim timom i u ovakvom žanru bilo je inspirativno i zabavno. Uloga zaista ima za šta da se uhvati, pruža prostor za igru i za kritiku određenih tipova karaktera, što mi je bilo posebno zanimljivo i važno.

Foto: Ustupljena fotografija, Duško Miljanić i Marko Popović



Čeka vas i premijera i nove serije "Zvaćeš se Varvara". Da li ste zadovoljni godinom koju ostavljate iza sebe, privatno i poslovno?

- Ova godina je bila pravi rolerkoster! Preselila sam se zbog posla, ritam je bio ogroman, paralelno sam radila seriju, film i predstavu u Crnogorskom narodnom pozorištu, a kasnije sam imala još dva intenzivna projekta, koja privodim kraju. Najviše se radujem seriji "Zvaćeš se Varvara", to je posebno iskustvo, najznačajnija uloga do sada, koja mi je otvorila lepezu svega što jedna glumica može da poželi. Zahtevna je i intenzivna, a sa mnogo prostora za igru i istraživanje. Privatno sam uspela da sačuvam balans i da uživam u svemu što radim. Sve u svemu, godina puna energije, izazova i ljubavi, dugo ću je pamtiti.

Kakvi su vam planovi za 2026. godinu, da li vam je sada baza Beograd i koja je vaša novogodišnja želja?

- Čovek planira, Bog se smeje... Volim da stvari idu svojim tokom, kao i do sada. Za Novu godinu želim da ljudi koje volim budu zdravi i srećni.

Venčanje Pavla Popovića i Une Lučić Foto: printscreen/instagram/pavlepopovic

Rođena je 23. februara 2000. godine u Kotoru

Detinjstvo je provela u Herceg Novom i trenirala je plivanje

U braku je s kolegom Pavlom Popovićem, koga znamo iz serije "Dug moru"