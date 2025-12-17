Slušaj vest

Filmska akademija je 17. decembra otkrila zvanične kratke liste za Oskare 2026, izdvajajući najjače kandidate u 12 kategorija. Ova objava označava ključnu fazu u sezoni nagrada, dok će finalne nominacije biti saopštene sledećeg meseca. Među kategorijama su: dokumentarni film, međunarodni igrani film, originalna pesma, originalna muzika, kinematografija, zvuk, vizuelni efekti, šminka i frizura, kao i novouvedena kategorija casting, uz tri sekcije za kratke filmove.

Trka za Oskara ove godine pokazuje da su „Wicked: For Good“ i „Sinners“ rani favoriti, sa po osam pojavljivanja u različitim kategorijama. Film „Frankenstein“ prati sa šest pomena, dok su „Sirât“, „One Battle After Another“ i „F1: The Movie“ dobili po pet, a „Marty Supreme“ i „Train Dreams“ po četiri. „Hamnet“ i „Sentimental Value“ takođe su se istakli na listi.

Bred Pit u filmu Formula 1 Foto: Blitz Film

Animirani kratki film

U kategoriji animiranih kratkih filmova 15 naslova se našlo na listi, uključujući evropske produkcije i snažne ratne priče, pokazujući raznovrsnost stilova i tehnika animacije. Filmovi (abecednim redom):

Autokar, Butterfly, Cardboard, Éiru, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Hurikán, I Died in Irpin, The Night Boots, Playing God, The Quinta's Ghost, Retirement Plan, The Shyness of Trees, Snow Bear, The Three Sisters. Casting

Kategoriju casting-a odredilo je 10 filmova, uključujući i naslove iz drugih tehničkih kategorija:

Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners, Sirât, Weapons, Wicked: For Good. Kinematografija

Za ovu kategoriju selektovano je 16 filmova, sa različitim vizuelnim stilovima, od periodnih drama do savremenih trilera i muzičkih spektakala:

Ballad of a Small Player, Bugonia, Die My Love, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Nouvelle Vague, One Battle After Another, Sentimental Value, Sinners, Sirât, Song Sung Blue, Sound of Falling, Train Dreams, Wicked: For Good. Dokumentarni film

Od 201 prijavljenog dokumentarca, 15 filmova je prošlo u sledeću rundu, pokrivajući političke teme, rat i lične priče:

The Alabama Solution, Apocalypse in the Tropics, Coexistence, My Arse!, Come See Me in the Good Light, Cover-Up, Cutting through Rocks, Folktales, Holding Liat, Mr Nobody against Putin, Mistress Dispeller, My Undesirable Friends: Part 1 Last Air in Moscow, The Perfect Neighbor, Seeds, 2000 Metres to Andriivka, Yanuni. Kratki dokumentarni film

Od 117 prijavljenih, 15 kratkih dokumentaraca ušlo je na listu:

All the Empty Rooms, All the Walls Came Down, Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Bad Hostage, Cashing Out, Chasing Time, Children No More: Were and Are Gone, Classroom 4, The Devil Is Busy, Heartbeat, Last Days on Lake Trinity, On Healing Land, Birds Perch, Perfectly a Strangeness, Rovina's Choice, We Were the Scenery. Međunarodni igrani film 15 filmova iz 86 zemalja i regiona prošlo je u uži izbor, uključujući Indiju sa „Homebound“: Argentina – Belén, Brazil – The Secret Agent, France – It Was Just an Accident, Germany – Sound of Falling, India – Homebound, Iraq – The President's Cake, Japan – Kokuho, Jordan – All That's Left of You, Norway – Sentimental Value, Palestine – Palestine 36, South Korea – No Other Choice, Spain – Sirât, Switzerland – Late Shift, Taiwan – Left-Handed Girl, Tunisia – The Voice of Hind Rajab. Igrani kratki film

15 filmova u ovoj kategoriji pokrivaju različite žanrove:

Ado, Amarela, Beyond Silence, The Boy with White Skin, Butcher's Stain, Butterfly on a Wheel, Dad's Not Home, Extremist, A Friend of Dorothy, Jane Austen's Period Drama, Pantyhose, The Pearl Comb, Rock, Paper, Scissors, The Singers, Two People Exchanging Saliva. Šminka i frizura

10 filmova prošlo je dalje, uključujući istorijske epopeje i savremene drame:

The Alto Knights, Frankenstein, Kokuho, Marty Supreme, Nuremberg, One Battle After Another, Sinners, The Smashing Machine, The Ugly Stepsister, Wicked: For Good. Muzika (Originalna muzika i pesma)

Avatar: Vatra i pepeo Foto: 20th Century Studios/© 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Originalna muzika – 20 filmova:

Avatar: Fire and Ash, Bugonia, Captain America: Brave and New World, Diane Warren: Relentless, F1, Frankenstein, Hamnet, Hedda, A House of Dynamite, Jay Kelly, Marty Supreme, Nuremberg, One Battle After Another, Sinners, Sirât, Train Dreams, Tron: Ares, Truth and Treason, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Wicked: For Good. Originalna pesma – 15 pesama: As Alive As You Need Me To Be (Tron: Ares), Dear Me (Diane Warren: Relentless), Dream As One (Avatar: Fire and Ash), Drive (F1), Dying To Live (Billy Idol Should Be Dead), The Girl In The Bubble (Wicked: For Good), Golden (KPop Demon Hunters), Highest 2 Lowest (Highest 2 Lowest), I Lied To You (Sinners), Last Time (I Seen The Sun) (Sinners), No Place Like Home (Wicked: For Good), Our Love (The Ballad of Wallis Island), Salt Then Sour Then Sweet (Come See Me in the Good Light), Sweet Dreams Of Joy (Viva Verdi!), Train Dreams (Train Dreams). Zvuk i vizuelni efekti

Zvuk – 10 filmova:

Avatar: Fire and Ash, F1, Frankenstein, Mission: Impossible – The Final Reckoning, One Battle After Another, Sinners, Sirât, Springsteen: Deliver Me from Nowhere, Superman, Wicked: For Good. Vizuelni efekti – 10 filmova: Avatar: Fire and Ash, The Electric State, F1, Frankenstein, Jurassic World Rebirth, The Lost Bus, Sinners, Superman, Tron: Ares, Wicked: For Good. Raspored glasanja i ceremonija

Glasanje za finalne nominacije trajaće od 12. do 16. januara 2026, dok će zvanične nominacije za 98. Oskare biti objavljene 22. januara. Sama ceremonija održaće se 15. marta, sa Konanom O’Brajenom kao voditeljem, uživo prenošena na ABC za više od 200 zemalja.

