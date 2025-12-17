Slušaj vest

Nominacije za najprestižniju nagradu od svih Oskar svečano se objavljuju u četvrtak, 22. januara, a noćas po našem vremenu Američka filmska akademija je objavila uže liste kandidata koji će dobiti nominacije u čak 12 kategorija, među kojima je i ona za najbolji međunarodni film. Srbija i mladi reditelj David Jovanović s filmom "Sunca nikad više" ispali su iz trke.

Foto: Pointless Films, Uroš Stepić

Samo 15 filmova iz 86 zemalja prošlo je u uži izbor, i to Indija, Argentina, Brazil, Francuska, Nemačka, Irak, Japan, Jordan, Norveška, Palestina, Južna Koreja, Španija, Tajvan i Tunis

. Od njih ćemo u Srbiji moći da vidimo "Jedan običan incident" iz Francuske, "Sirat" iz Španije, "Tajni agent" iz Brazila, "Bez izbora" iz Južne Koreje, "Zvuk pada" iz Nemačke, "Kokuho" iz Japana, te "Palestina '36" iz Palestine.

Jedan običan incident Foto: MFC



Među njima dva najistaknutija naslova svakako su sjajni dramski triler "Jedan običan incident" reditelja Džafara Panahija, pobednika ovogodišnjeg festivala u Kanu, te triler "Sirat" reditelja Olivera Lašea, koji je domaća publika već imala priliku da vidi u bioskopima, a koji su svoj kvalitet potvrdili prošlog vikenda dobivši nekoliko nominacija za nagradu Zlatni globus.



Tačnije, "Sirat" je dobio dve nominacije - za najbolji strani film i za najbolju originalu muziku, dok "Jedan običan incident" ima čak četiri nominacije, i to u svim najvažnijim kategorijama - za najbolji film (drama), režiju, scenario i strani film.



Uz to, "Sirat" se pojavio na užoj listi za Oskara u sveukupno pet kategorija - osim za međunarodni film, moguće je da će dobiti nominacije i u kategorijama za najbolji kasting, fotografiju, originalnu muziku i zvuk.

Scena iz filma Sirat Foto: Promo



S druge strane, upravo zbog činjenice što se radi o pobedniku Kana te filmu koji još uvek privlači pažnju šire javnosti, ali i različitih udruženja kritičara koji ga obasipaju hvalospevima i dodeljuju mu priznanja, novi film reditelja Džafara Panahija "Jedan običan incident" slovi kao siguran kandidat za nominaciju za nagradu Oskar u kategoriji međunarodnog filma, ali i najboljeg filma godine.

Nakon objave nominacija oba naslova sasvim sigurno će se vratiti u bioskopske dvorane širom zemlje, jer se radi o favoritima za osvajanje te najprestižnije nagrade u svetu filma.