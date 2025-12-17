Slušaj vest

Beogradska filharmonija, u čast slavnog Zubina Mehte, povodom obeležavanja 90. rođendana čuvenog maestra, 15. i 16. januara 2026. godine gostuje u Indiji, u Mumbaju. Pod Mehtinom palicom s najboljim muzičarima i umetnicima Srbije nastupaju najveće muzičke zvezde - pijanista Lang Lang i violinista Pinkas Cukerman - na koncertima u Mehtinom rodnom gradu, odakle započinje velika proslava njegovog jubileja.

Foto: (c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved.



U sali Beogradske filharmonije održano je druženje s medijima, na kojem su govorile urednice programa Asja Radonjić i Danica Maksimović, Tijana Milošević i Jelena Milašinović, PR i kreator/producent filma "Da capo: Zubin Mehta i Beogradska filharmonija" Borisa Miljkovića. Ovaj dokumentarac biće prikazan 15. januara, uoči prvog koncerta. Na put za Indiju orkestar kreće 11. januara i tamo će boraviti šest dana.

- Mehta se 1958. zaljubio u Beograd, srpsku kulturu i ajvar. Film ostaje kao arhiv jedne ljubavi - rekla je Jelena Milašinović i dodala da će mu jedan od poklona biti ajvar.

Foto: Nebojša Babić



Program iz Indije videće 23. oktobra i publika u Beogradu. Na poziv fondacije "Meli Mehta", Beogradskoj filharmoniji je ukazana ogromna čast da bude prvi orkestar s kojim će Zubin Mehta započeti proslavu 90. rođendana, koji će se tokom 2026. godine obeležavati širom sveta. Tako će se u gradu gde je veliki maestro rođen, uz Beogradsku filharmoniju, koju s Mehtom povezuje doživotno muzičko prijateljstvo, okupiti najznačajniji umetnici svetske scene.



Kao orkestar koji mu je davne 1958. pružio prvu profesionalnu šansu, Beogradska filharmonija se posebnim slovima upisala u Mehtinu legendarnu karijeru. S najznačajnijim dirigentom današnjice Filharmonija je razvila duboko i posebno prijateljstvo, o kojem je sam Mehta rekao:



- Kad mi neki čovek postane prijatelj, uvek ostajem uz njega. Isto važi i za orkestre.

Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija



Tako je pred Beogradskom filharmonijom veličanstvena prilika da prvi put u svojoj istoriji, dugoj 102 godine, nastupi u Indiji, u velelepnom Nacionalnom centru za izvođačku umetnost, s najvećim svetskim zvezdama. Pod Mehtinom palicom Filharmonija će izvesti dva različita repertoara, sastavljena od dela Mocarta i Betovena. Orkestar će prvi put deliti podijum sa superstarom Lang Langom, koji važi za jednog od najboljih i najvirtuoznijih pijanista današnjice, u izvođenju Betovenovog klavirskog koncerta "Emperor". Sa živom legendom, violinistom Pinkasom Cukermanom i Mehtinim velikim prijateljem, orkestar izvodi Mocartov Koncert za violinu br. 5, kao i na nedavnom zajedničkom nastupu u Beogradu. Mehtino izvođenje Betovenove Treće i Sedme simfonije krunisaće nastupe s Beogradskom filharmonijom.

Foto: (c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved.



Zubin Mehta nije samo maestro već i vizionar koji neumorno gradi mostove između kultura, uz muziku kojom povezuje ljude. Tako će iz rodnog Mumbaja započeti niz događaja koji će obeležiti svetsku muzičku scenu tokom 2026. godine, uz proslavu jedne od najznačajnijih muzičkih ličnosti u istoriji.