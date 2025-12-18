Slušaj vest

Jutjub je dobio ekskluzivna prava za prenos dodele Oskara počevši od 2029. godine, saopštila je u sredu Akademija filmske umetnosti i nauke.

Guglova platforma nadmašila je ostale ponuđače, uključujući dugogodišnjeg emitera Ej-Bi-Si, čime je prekinuta gotovo neprekinuta tradicija televizijskog prenosa na toj mreži još od 1961. godine (uz kratak prekid početkom 1970-ih).

Jutjub će prenositi 101. dodelu Oskara 2029. godine, a ugovor važi do 2033. godine. Ej-Bi-Si ostaje domaćin ceremonije do 2028. Finansijski detalji dogovora nisu objavljeni.

Ceremonija uživo - besplatna

Reč je o istorijskom presedanu za jednu od najpoznatijih televizijskih manifestacija, koji naglašava rastuću dominaciju Jutjuba u televizijskom prostoru, kao i širi trend prelaska događaja uživo na striming platforme. Ceremonija će biti dostupna uživo i besplatno za više od dve milijarde gledalaca širom sveta na Jutjubu, dok će u SAD-u biti dostupna i pretplatnicima Jutjub TV-a.

Na ovaj potez odlučili su se nakon dugogodišnjeg pada gledanosti Oskara – sa rekordnih 55 miliona gledalaca 1998. godine na oko 20 miliona poslednjih godina, zbog čega Akademija traži nove načine da dopre do publike, prenosi Tek Kranč.

"Oduševljeni smo što ulazimo u globalno partnerstvo sa Jutjubom, koji će postati budući dom Oskara i našeg celogodišnjeg programa. Akademija je međunarodna organizacija, a ovo partnerstvo omogućiće nam da proširimo pristup radu Akademije svetskoj publici, što će biti korisno za naše članove i filmsku zajednicu", poručili su u zajedničkoj izjavi izvršni direktor Akademije Bil Kramer i predsednica Akademije Linet Hauel Tejlor.

Emitovaće i sadržaj sa crvenog tepiha

Jutjub će, pored prenosa ceremonije, emitovati i crveni tepih, sadržaje iza kulisa, objavu nominacija, intervjue sa članovima Akademije i filmskim autorima, pristup Governors Ballu, obrazovne programe o filmu, podkaste i brojne druge formate.

"Oskari su jedna od naših ključnih kulturnih institucija koje slave izvrsnost u pripovedanju i umetnosti. Partnerstvo sa Akademijom, kojim ćemo ovu proslavu umetnosti i zabave približiti gledaocima širom sveta, inspirisaće novu generaciju kreativaca i ljubitelja filma, uz očuvanje nasleđa Oskara," rekao je u saopštenju izvršni direktor Jutjuba Nil Mohn. „

Iako ovo nije prvi put da striming platforma preuzima prava na dodelu nagrada – Netfliks je, na primer, obezbedio prenos SAG nagrada – reč je o prvom slučaju da jedna od četiri velike dodele (Oskari, Emi, Gremi i Toni) u potpunosti prelazi sa televizije na striming.

