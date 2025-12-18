Slušaj vest

 Nakon umetničkog ciklusa "Tribute samom sebi" u kom autor uspostavlja distancu u odnosu na sopstveno delo, Rambo Amadeus otvara novo poglavlje nazvano - "Kult Ličnosti".

U ovoj fazi umetnik se poigrava sa lakonskom navikom nekritičkog društva da tumači, divi se ili sudi "Liku", a ne "Delu", što to isto društvo čini dezorijentisanim i ostavlja večno zaglavljenim u nesposobnosti razumevanja kompleksnih društvenih obrazaca.

kzn-praznik-mimoza-11012023-0065.jpg
Foto: AntonioAhel/ATAImages

Terapijskom metodom "preplavljivanja", u kom će performer preuzeti na sebe nezahvalnu ulogu "Kulta Ličnosti" a istovremeno od svojih fanova, kolega na bini, kao i radoznale publike napraviti "podanike", Rambo Amadeus i ovog puta od svog koncerta pravi ritual, grupnu psihoterapiju, pa možemo sa razlogom očekivati - spektakl.

Rambo Amadeus tradicionalno nastupa 20. decembra u Mts dvorani, a ostalo je još malo ulaznica.

Ne propustiteStarsBURAN LJUBAVNI ŽIVOT RAMBA AMADEUSA Prvu ženu ostavio zbog studenktinje, a druga danas živi sa NJEGOVIM KUMOM
screenshot-38.jpg
Pop kulturaRAMBOVA POSLANICA ZA 2016: Neka svako nađe dvoje kojima će pokloniti poverenje
rambo-amadeus.jpg
DruštvoŠOK INTERVJU RAMBA AMADEUSA: O alkoholizmu, nasilju u porodici, rijalitiju, Americi i Rusiji, pevačicama... KO NE GLASA, NE MOŽE DA OVERI ZDRAVSTVENU!
927459-ramboamadeus-ls.jpg
Pop kulturaVEČE GLOMAZNE POEZIJE: Rambo Amadeus održao performans u Sarajevu!
screenshot-36.jpg