Nakon umetničkog ciklusa "Tribute samom sebi" u kom autor uspostavlja distancu u odnosu na sopstveno delo, Rambo Amadeus otvara novo poglavlje nazvano - "Kult Ličnosti".

U ovoj fazi umetnik se poigrava sa lakonskom navikom nekritičkog društva da tumači, divi se ili sudi "Liku", a ne "Delu", što to isto društvo čini dezorijentisanim i ostavlja večno zaglavljenim u nesposobnosti razumevanja kompleksnih društvenih obrazaca.

Foto: AntonioAhel/ATAImages

Terapijskom metodom "preplavljivanja", u kom će performer preuzeti na sebe nezahvalnu ulogu "Kulta Ličnosti" a istovremeno od svojih fanova, kolega na bini, kao i radoznale publike napraviti "podanike", Rambo Amadeus i ovog puta od svog koncerta pravi ritual, grupnu psihoterapiju, pa možemo sa razlogom očekivati - spektakl.