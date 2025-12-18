Slušaj vest

U svečanom ambijentu sale Beogradske filharmonije, 18. decembra sa početkom u 19.30 časova, publika će imati priliku da prisustvuje poetskom performansu "U tmini - Iskra", u izvođenju pesničkog društva "Svi mi".

Performans se odvija u dva čina i okuplja trinaest savremenih pesnika i pesnikinja koji će izvesti po dve pesme iz svog opusa. Pesničko društvo "Svi mi" istražuje različite koncepte predstavljanja poezije i njenog susreta sa drugim vrstama umetnosti, a izvođenje u raskošnoj sali jedne od najznačajnijih kulturnih ustanova na ovim prostorima publici pruža jedinstveno poetsko-akustično iskustvo.

U tmini - Iskra (plakat) Foto: Promo

Koncept i režiju potpisuje pesnikinja Marija Dragnić. Autorka performansa navodi da performans otkriva susret sa noći - kao suočavanje sa mrakom, ali i kao početak avanture. Kroz izgovorenu reč, tišinu i zajednički ritam, događaj se bavi alhemijom vatre koja se preobražava u svetlost, prateći put od unutrašnjeg nemira do jasne, zajedničke iskre.

U sali Beogradske filharmonije nastupiće: Ana Radosavljević, Anđela Piljagić, Andrijana Tomić, Angelina Životić, Hristina Damjanović, Jana Andrić, Kristina Kljajić, Marija Dragnić, Mina Đukić, Mirko Kekić, Nikodim Marjanović, Teodora Tomić, Uroš Đorović.

Trinaest autentičnih pesničkih glasova povešće publiku kroz noć kao kroz tajnu - u koju svako ulazi sa sopstvenim strahom, nadom, buntom, ranom, strašću, radoznalošću i traganjem. Iz tame se postepeno rasplamsava vatra poezije koja prožima i obasjava noć od prvog drhtaja do završne Iskre. "U tmini - Iskra" predstavlja poetsko-scenski čin unutrašnje transformacije i zajedništva, u kojem se mrak ne potire, već se preobražava.

