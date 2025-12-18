Ukoliko ste propustili seriju "Tvrđava": Evo gde možete pogledati svih 11 epizoda!
Poterebno je samo da se registrujete i napravite nalog na pomenutoj platformi u možete pogledati svih 11 epizoda serije "Tvrđava".
Smeštena u turbulentne devedesete godine, serija "Tvrđava" prati život mladog para, njihovih rođaka i prijatelja u trenucima kada Jugoslavija nestaje, a svakodnevica postaje borba za očuvanje ljudskosti. Kroz njihove sudbine "Tvrđava" govori o onome što je svima blisko - o moralnim dilemama, sukobima i pomirenjima, ali pre svega o ljubavi koja spaja i onda kada sve drugo preti da se raspadne.
Glavne uloge tumače mladi glumci Darija Vučko i Ognjen Mićović. Uz njih, u "Tvrđavi" glume i Ljubomir Bandović, Nikola Pejaković, Jovo Maksić, Miodrag Radonjić,Nikolina Friganović, Slaviša Ćurović, Slađana Zrnić, Nebojša Dugalić, Predrag Miki Manojlović i mnoge drugi...
Kreator serije je Mirko Stojković, koji uz Gorana Starčevića potpisuje i scenario. Režiju potpisuje autor "Banjalučke trilogije", Saša Hajduković.
VIDEO: Premijera serije "Tvrđava"