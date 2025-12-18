Slušaj vest

Film "Povratak Žikine dinastije" nastavlja da osvaja publiku širom Srbije. Za manje od dve nedelje prikazivanja u bioskopima, ovaj dugo očekivani nastavak kultnog serijala pogledalo je više od 100.000 gledalaca, čime je potvrdio status jednog od najgledanijih domaćih ostvarenja ove sezone uz "Hajduka u Beogradu".

Hajduk u Beogradu Foto: Nemanja Miščević

Veliko interesovanje publike svedoči o trajnoj popularnosti "Žikine dinastije", ali i o snažnoj emociji nostalgije koju film budi kod više generacija gledalaca. Bioskopske sale širom zemlje beleže visoku posećenost, a projekcije su često rasprodate, posebno tokom vikenda.

Uspeh na blagajnama pokazuje da "Povratak Žikine dinastije" nije samo povratak legendarnim likovima, već i filmski događaj koji je uspeo da spoji stare fanove i novu publiku, potvrđujući da domaća komedija i dalje ima snažno mesto kod gledalaca.

Herr Žika, ovog puta imamo njegovog unuka Mišu Pavlovića u ulozi glave porodice. Mišu ponovo tumači neodoljivi Nikola Kojo, kome je ovo bila jedna od prvih uloga u karijeri.

Od starih likova vraćaju se Boba (Vladimir Petrović), Elza (Vesna Čipčić) i Nataša (Gala Videnović). U filmu ćemo gledati izuzetnu glumačku podelu, koju čine Jovo Maksić, Mladen Sovilj, Srđan Timarov, Miona Marković, Slobodan Boda Ninković, Milena Predić, Tamara Radovanović, Ljiljana Stjepanović, Mina Nenadović, Katarina Veljović i mnogi drugi, kao i mladi Nikola Brun u ulozi Žike i Gavrilo Ivanković u ulozi Milana. Posebno se ističe Danijela Dimitrovska, poznata manekenka, koja tumači jednu od glavnih uloga, a specijalna gošća je i popularna Mahrina.

Foto: Damir Dervišagić

Režiju potpisuje Milan Konjević, scenario Milena Marković, dok su producenti filma Milan Todorović, Ognjen Rakčević, Goran Peković i Jovan Marković, u produkciji Talking Wolf Productions, Olimp produkcije, i FITa. Film je snimljen uz podršku Filmskog centra Srbije i platforme Apolon. Distribucija filma je poverena "Art Visti".