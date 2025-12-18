Slušaj vest

Nacionalni ansambl Kolo priredio je sinoć istinski spektakl za pamćenje u dupke punoj MTS dvorani, potvrdivši još jednom da folklor nije samo scenski izraz, već snažna veza između prošlosti i sadašnjosti, umetnosti i identiteta. Publika je sa posebnom pažnjom i poštovanjem pratila svaku tačku bogatog programa, nagrađujući izvođače aplauzima koji su se pretvarali u ovacije.

Veče su otvorile Trpinjske kraljice, koje su prve izašle na scenu i odmah uspostavile snažnu emotivnu vezu sa publikom. Njihovo dostojanstveno izvođenje, protkano tradicijom i simbolikom, dočekano je gromoglasnim aplauzom, nagoveštavajući da predstoji veče ispunjeno vrhunskom umetnošću.

U nastavku programa usledile su igre iz Prizrena, u kojima su se smenjivali ponos, elegancija i suptilna snaga pokreta, dok su omiljene igre iz Šumadije uneli vedrinu i razigranost, podsećajući publiku zašto upravo ovaj repertoar zauzima posebno mesto u srcima gledalaca.

Poseban utisak ostavile su igre i pesme iz Crnorečja, koje su svojom energijom i emotivnom snagom dodatno podigle atmosferu u dvorani. Koreografije su se potom nizale jedna za drugom: Satobosansko nemo kolo iz Glamoča, izvedeno sa izuzetnom preciznošću i tišinom koja govori više od reči, kao i igre iz Kumanovskog polja, koje su na scenu donele snažan duh juga i kolektivne igre.

Program je dodatno obogaćen rumunskim igrama iz Banata, kao i igrama iz Bujanovca, koje su još jednom pokazale širinu i raznolikost folklornog nasleđa koje Nacionalni ansambl Kolo decenijama brižljivo čuva i neguje.

Vrhunac večeri usledio je kada je orkestar zasvirao splet tradicionalnih melodija. U tim trenucima publika nije štedela dlanove – aplauzi su ispunili MTS dvoranu, dok su se emocije sa scene prelile u gledalište, stvarajući osećaj zajedništva koji folklor čini jedinstvenim.

Poseban doprinos snažnom utisku večeri dao je orkestar, koji je zvučao kao jedna duša, pod sigurnim i nadahnutim rukovodstvom koncertmajstora Vuka Stanića. Njihova muzika nije bila samo pratnja igri, već njen ravnopravni nosilac, temelj na kojem se gradila svaka emocija i svaki pokret.

Podsetimo, Nacionalni ansambl Kolo je nedavno priredio veliki plesno-scenski spektakl u Sava centru, dok je sinoćnji koncert bio posvećen tradicionalnom programu ansambla, sa prepoznatljivim koreografijama koje predstavljaju samu srž njegovog umetničkog identiteta.

Sinoćnje veče još jednom je potvrdilo da folklor, kada je izvođen sa znanjem, poštovanjem i strašću, ima moć da povezuje generacije, budi sećanja i ostavlja trag koji dugo ostaje u srcima publike.

Folklor nije samo igra, pesma ili nošnja. On je sećanje koje se pamti telom, ritmom i dahom, nepisana istorija jednog naroda koja se prenosi sa kolena na koleno, sa scene na publiku, iz prošlosti u sadašnjost. U svakom koraku kola, u svakom zanosu pesme, čuva se ono što vreme nije uspelo da izbriše.

Dok god ima onih koji igraju, pevaju i prenose znanje dalje, folklor će trajati – kao tiha, ali postojana nit koja povezuje generacije i čuva identitet naroda u pokretu.