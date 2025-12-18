NIN-ova nagrada za roman godine: U igri 195 naslova
Na konkurs za 72. NIN-ovu nagradu za roman godine stiglo je 195 romana.
Odluku o širem izboru, koju donosi žiri u sastavu Aleksandar Jerkov (predsednik), Adriana Marčetić, Jelena Mladenović, Vladimir Gvozden i Mladen Vesković, objaviće NIN u broju 3913, koji će na kioscima biti 25. decembra tekuće godine.
Na konkurs su stigli sledeći romani:
1. “Praskozorje, Gospode!”, Milisav Savić, “Dereta”
2. “Svetiljke (O Mraku)”, Aleksandar Đurić, “Alma”
3. “Tesna zemlja”, Ognjen Aksentijević, “Raštan izdavaštvo”
4. “Istorija jedne ljubavi”, Lebreht Gašpar, Udruženje nezavisnih pisaca Srbije, Beograd
5. “Kako uloviti demona”, Aleksandar Novaković, Udruženje nezavisnih pisaca Srbije, Beograd
6. “Drugi smer”, Ivan Despotović, Udruženje nezavisnih pisaca Srbije, Beograd
7. “Korak kroz ogledalo”, Vladimir Radovanović, “Maestro 111”, Čačak
8. “(NE)obične priče za epitaf”, M. M. Kokanov, Kreativna radionica Balkan
9. “Tiron”, Saša Todorović, “Nova Poetika”
10. “Logika nesmisla”, Stefan Đakić, “BeoSing”, Beograd
11. “Mastilo života”, Nemanja Đakić, “BeoSing”, Beograd
12. “Lusi”, Bojan Savić Ostojić, “Laguna”
13. “Crna noć nada mnom i zvezdano nebo u meni”, Ivan Tokin, “Laguna”
14. “Bekos”, Enes Halilović, “Laguna”
15. ”Karota”, Darko Tuševljaković, “Laguna”
16. “Nisam znala šta nosim u sebi”, Radmila Petrović, “Šmeker-devojka”
17. “Lom”, Goran Samardžić, “Lom”
18. “Sama”, Bora Ćosić, ”Lom“
19. “Krtice”, Vladimir Kopicl, “Lom”
20. “Krejino dvorište”, Verica Žugić, “Presing”, Mladenovac
21. “Duhovi”, Amalija Komar, “Presing”, Mladenovac
22. “Otisci”, Zoran Škodrić, “Presing”, Mladenovac
23. “Svak se penje prema dole”, Ivan Zlatković, “Presing”, Mladenovac
24. “Knjiga o putovanju dugom 91 dan”, Zoran Rosić, “Presing”, Mladenovac
25. “Dnevnik ludila”, Stevan Carić, “Presing”, Mladenovac
26. “Ni tamo, ni ovamo”, Branko Čanković, “Presing”, Mladenovac
27. “Moje liste”, Saša Dimoski, “Treći trg” – “Srebrno drvo”
28. “Dan u martu”, Milan Jovanić, “Magnus”, Beograd
29. “Razlog”, Dejan Simonović, Udruženje „Oksimoron“ Beograd
30. “Šta će smrti trimer?”, Bojan Klajić, IBN Studio
31. “Zbirka nerešivih zadataka”, Dr Marjan Urekar, “Nova Poetika”
32. “Rijaliti od nacionalnog značaja”, Suzana Maksimović, “Svetionik” Kragujevac
33. “Zatvor Marije Terezije”, Saša Karalić, “Geopoetika”
34. “Balada o ubici i ubici i ubici”, Dalibor Pejić, “Geopoetika”
35. “Spasenje pukovnika Gavrila”, Branko Atlagić, IP Beograd, Zrenjanin
36. “Sentivanac”, Rajko Igić, “Librum”, Beograd
37. “Čuvari ravnoteže”, Saša Radonjić, Solaris, Novi Sad
38. “Rihtanje rebra”, Tatjana Bijelić, “Imprimatur”
39. “Dobar momak”, Ina Poljak, “Laguna”
40. “Hamlet u paviljonu br. 6”, Goran Marković, “Laguna”
41. “Violončelo u parku”, Milan Belegišanin, “Akademska knjiga”, Novi Sad
42. “Rt”, Saša Ilić, “Akademska knjiga”, Novi Sad
43. “Zebaldova groznica”, Predrag Đurić, “Raštan izdavaštvo”
44. “Klackalica”, Zoran Tomić, “Dosije studio”
45. “Letnjikovac”, Marko Todorović, “Udruženje za očuvanje baštine/Dijak”, Priboj
46. “Novosadski duh Vanje Paulika”, Vladimir Pavlov, “Litograf”, Novi Sad
47. “Kuća iznad Atlantika”, Danijela Zotović, “Librum”, Beograd
48. “Olovna ljubav”, Uroš Davidović, “Librum”, Beograd
49. “Alfa Veritas”, Simo B. Golubović, “Galaksijanis”, Niš
50. “Ukus straha”, Zoran Petrović, “Laguna”
51. “Let”, Nikola Ž. Marušić, “Poetikum”
52. “Majstori na petoparcu”, Nađa Velimirović, “Sven”, Niš
53. “Is”, Jadranka Milenković, “Presing”, Mladenovac
54. “Tamo”, Svetozar Vlajković, “Presing”, Mladenovac
55. “Leto u Salamanki”, Nina Olmo, “Pešić i sinovi”
56. “Maya i Gugl”, Ema Nojman, “Bunker”, Novi Sad
57. “Kovčeg za Pinokija”, Radmila Trifković, “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva”, Istočno Novo Sarajevo
58. “Pjevač”, Dragan Tepavčević, “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva”, Istočno Novo Sarajevo
59. “Leto gospodnje 1976”, Novica Novaković, “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva”, Istočno Novo Sarajevo
60. “Legenda o sedam pravednika”, Miroslav Živanović, “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva”, Istočno Novo Sarajevo
61. “Sepija”, Gordana Opalić, “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva”, Istočno Novo Sarajevo
62. “Očeva slika bez rama”, Aleksandar D. Stanković, ADS
63. “Mornar s krša”, Miloš Čorak, ”Miloš Čorak - Novi Karlovci”
64. “Senka vodenog žiga”, Divna Popov, “Službeni glasnik”
65. “Neažurirani klijent”, Verislav Đukić, autorsko izdanje
66. “U senci osunčane molitve”, Saša Milovanović, Liberland
67. “Ljudi”, Milutin Mićić, GNB “Žarko Zrenjanin”
68. “U zlu dobar”, Jovo Vučković, “Agnost A”
69. “Balkanski gonič”, Miloš Petrović, “Plavi mak”
70. “Hronika gneva”, Rastko Stanišić, “Logos”
71. “Siđi do reke... ako smeš”, Mladen Marjanović, “Presing”, Mladenovac
72. “Frau Beta”, Laura Barna, “HERAedu”
73. “Afrički učitelj”, Goran Kojadinović, IK “PAIDEIA”
74. “Mišja mora”, Mile Puškarić, “Nova Artija”, Paraćin
75. “Odmračenje sunca”, Saša Jovančević, “ARIUS”
76. “Kratka teorija svega”, Saša Radonjić, “SF anti-avantura”
77. “Igračka-plačka”, Hana Piščević, “BOOKA”
78. “Nagoreli šinjel”, Žikica Dimitrijević, Udruženje književnika Vranja
79. “O čemu je reč?”, Uroš Đurković, Matica srpska, Novi Sad
80. “Vuk je pojeo šargarepu!”, Igor Đurić, I. Đurić, „Sven“, Niš
81. “Istorija pretrage”, Miroslav Odalović, “Besani”
82. “Knjiga o Dragutinu”, Filip Mladenović, autorsko izdanje
83. “Seme i tlo”, Jovanka Benjanski, “HERAedu”
84. “Lift”, Goran Novaković, “HERAedu”
85. “Predstava”, Boban Trajković, “Besani”
86. “Ljubo I”, Dragan Đurić, autorsko izdanje
87. “Ognjenka”, Aleksandar Tanurdžić, “Prometej”
88. “Kroz prozor”, Nataša Smirnov, “Prometej”
89. “Letu je kraj”, Dubravka Rebić, “Prometej”
90. “Muva u šatou”, Sonja Hornjak, “Besani”
91. “Peti pečat apokalipse”, Milan Pašanski, autorsko izdanje
92. ”Zemlja Romeja”, Miodrag Stojković, “Vukotić medija”
93. “Istine svetog Avakuma i Pajsija”, Miroljub Sekulić, “Slovensko slovo”
94. “Besmrtne ludosti gospođe Kubat”, Milan Tripković, “Akademska knjiga”, Novi Sad
95. “Čigra”, Draško Miletić, UK “Koraci”, Kragujevac
96. “Silvani i oni drugi”, Nebojša Milkić, “Pi-press”, Pirot
97. “Pogrešno vreme”, Miloš Dragojević, “Rende Books”
98. “Prvi osmeh”, Bojana Pavićević, “Rende Books”
99. “Drugi život”, Jasmina Stojanović, “Rende Books”
100. “Takmičenje”, Nataša Vasić, “Rende Books”
101. “Drugi”, Nebojša Tabački, “Rende Books”
102. “Buket žutih ruža”, Ljiljana Šarac, “Laguna”
103. “Ukus sunca”, Vesna Stanišić, “Laguna”
104. “Prestonice”, Ana Atanasković, “Laguna”
105. “Otac”, Bojan Ljubenović, “Laguna”
106. “Lajk”, Srđan Dragojević, “Laguna”
107. “Tajni roman Gorana Grolovića”, Dejan Atanacković, IP “Besna kobila”
108. “Etno”, Igor Marojević, “Knjiga komerc”
109. ”Ja nisam ja”, Ljiljana Delibašić, “Prometej”
110. “Drugi deo leta”, Željko Obrenović, “Veseli četvrtak”
111. “ULM”, Bojan Vasić, “Veseli četvrtak”
112. “Intronaut”, Marko Šelić, “Veseli četvrtak”
113. “Dionizije 1941”, Miomir Petrović, “Laguna”
114. “Začarana krv jednoroga”, Tanja Milenković, “Laguna”
115. “Modiljanijeva kob”, Zoran Jelinek, “Dereta”
116. “Ljubavi kišnih seni”, Saša Buđevac, “Dereta”
117. “Talon”, Krsta Popovski, “Književna radionica Rašić”
118. “Razgovori s Vješticom”, Vladimir Vujović, “Sumatra”
119. “Oganj”, Nenad Milkić, “Milkić izdavaštvo”
120. “Kucaj, zvono ne radi”, Ratko Dmitrović, Arhiv Vojvodine
121. “Ukleti brod”, Mladen Vuruna, “Arhipelag”
122. “Grad bez čitalaca”, Ratko Dangubić, “Arhipelag”
123. “Istina o Mariji”, Nina Savčić, “Arhipelag”
124. “Zagonetka alnilam”, Sanja Klisarić, autorsko izdanje
125. “NeMirNa”, Bojana Punoševac, „Samo korak“, Beograd
126. “Ruža i pepeo”, Nedeljko Simanić, „Ouroboros“
127. “Dorćolski rekvijem”, Dejan Stojiljković, “Laguna”
128. “Erion”, Vuk Đurica, “Kreativna radionica Balkan”
129. “37”, Radoslav Mandić, “Otvorena knjiga”
130. “Grobno mesto Silvestera Solomuna”, Bojana Dobran, “Otvorena knjiga”
131. “Eshaton”, Branko Stanković, „Otvorena knjiga“
132. “Carstvo tvoje”, Boban Trifunović, “Otvorena knjiga”
133. “Šta pravi buku u poljima lavande”, Tamara Đenadić, “Otvorena knjiga”
134. “Jednom ili dvaput”, Nevena Milojević, “Laguna”
135. “Roman o agoniji i vedrini”, Srđan Valjarević, “Laguna”
136. “Vrtovi, pilule i zavese”, Frida Šarar, “Laguna”
137. “Humano preseljenje”, Vida Crnčević Basara, “Laguna”
138. “Vreteno”, Zoran Koprivica, “Ljutica Bogdan”
139. “Vetar i prašina”, Goran Došen, “Presing”, Mladenovac
140. “Tačka”, Božidar Mandić, “Pešić i sinovi”
141. “Ćorave bake”, Svetozar Marčeta, SKC Kragujevac
142. “Balkanski ožiljci”, Nikola Eić, “Nova Poetika”
143. “Isijanje”, Zoran Perić, “Intelekta”, Valjevo
144. “Pozdravite moga tatu”, Aleksandar Petrović, “Raštan izdavaštvo”
145. “Zlo doba”, Slobodan Amanović, Porodica Amanović
146. “Tajna dijamantske sablje”, Nenad Kostić, “Galaksijanis”, Niš
147. “Ja sam Gija”, Jelena Časlava Petković, Narodna biblioteka Pirot
148. “Solo”, Slavomir Vasić, “Medivest KT”, Niš
149. “Praznina peščanog sata”, Zoran Škodrić, „Presing“, Mladenovac
150. “Nastavi da jedeš”, Nadežda Purić Jovanović, “Presing”, Mladenovac
151. “Patriota”, Dalibor Vukić, ”Drina Steinberg Publishing”, Loznica
152. “Novo nebo”, Svetozar Savić, “Ouroboros”
153. “Melem za uspomene”, Marko Vulević, “Ouroboros”
154. “Poslednji džoker”, Bane Jelić, IBN Studio
155. “Zera luče”, Jasenka Lalović, “Vidra Books”, Beograd
156. “Glorijan”, Branko Ćurčić, “Kontrast izdavaštvo”
157. “San Antonio”, Muharem Bazdulj, “Kosmos”
158. “O Lavu”, Jan Tićov, “Čigoja štampa” i autor
159. “Unuka iz Praga”, Jelica Zupanc, “Čigoja štampa”
160. “Bogovi umiru glupom smrću”, Srdan Kosović, “Kosmos”
161. “Još jedna ratna igra”, Miloš B. Tomaš, “Plato izdavaštvo”
162. “Pre neba”, Branislav Čukić, UK “Koraci”, Kragujevac
163. “Putnici za Molusiju”, Nenad Čanak, “Orion art Books”
164. “Moja mama je savremena umetnica”, Ana Pantić, “Orion art Books”
165. “Opatija Svetog Vartolomeja”, Miloš Perišić, “No rules publishing”
166. “Ludaci”, Milorad Paunović, autorsko izdanje
167. “Lice pravde”, Milorad Paunović, autorsko izdanje
168. “Neverovatna sudbina profesora Zorana Živkovića”, Ivana Radojićić, “No rules publishing”
169. “Bezimeni”, Ivana Radojićić, “No rules publishing”
170. “San kapetana Vidojkovića”, Božidar Debelnogić, autorsko izdanje
171. “Natalija i ja”, Mirko Rakočević, “Štampar Makarije” i “Obodsko slovo” Podgorica
172. “Neveste hleb ne mese”, Miloš Toma, “Nova Poetika”
173. “Optički nišan”, Dragoljub Stojković, “Laguna”
174. “Probuđeni”, Marko Srdanović, “HUK izdavaštvo“
175. “Inercija”, Vladan Jovanović, “Futura”, Novi Sad
176. “Pogled kroz kurje oči”, Mladen Marković, “Asoglas”, Zvornik
177. “Opelo za kajsije”, Srećko Aleksić, “Asoglas”, Zvornik
178. “Vojnički dnevnik”, Goran Lazarević, “Asoglas”, Zvornik
179. “Dečakova priča”, Aleks Vorti, Centar za kulturu i obrazovanje, Donji Milanovac
180. “Terrain vague”, Noel Putnik, “Blum izdavaštvo”
181. “Gistav Rusi”, Aleksandar Jugović, “Vulkan”
182. “Lijek protiv melanholije”, Slađana Nina Perković, ”Imprimatur”
183. “Sa suncem u očima”, Olivera Doklestić, „Svet knjige“, Beograd
184. “Neka smrt sačeka”, Velimir Savić, Jovo Savić, “Besjeda”, Banjaluka
185. “Bezimenik”, Vladan Đokić, Muzej “RAS”, Novi Pazar
186. “Oko na jaje”, Miloš Grozdanović, “PD Grafovid”, Niš
187. “Jagat”, Aleksandra Mišić, “Frafoprint”, Gornji Milanovac
188. “Tri kratka romana”, Dimitrije O. Golemović, “Frafoprint”, Gornji Milanovac
189. “Ključ prevrata”, Aleksandar Gajić, “Agora”
190. “Mapa preleta”, Vladan Matić, “Agora”
191. “Kraljevski paviljon”, Vladimir Vučković, „Prometej“, Novi Sad
192. “Zajedno”, Srđan Marjanović, “Prometej”, Novi Sad
193. “Alhemičar iz Redneka”, Željko Marković, “Prometej”, Novi Sad
194. “Propast panka”, Predrag Crnković, “Nova Artija”, Paraćin
195. “Kongres anarholiberala”, Predrag Crnković, “Nova Artija”, Paraćin
(Kurir.rs/NIN)