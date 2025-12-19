Slušaj vest

Od ponedeljka, 29. decembra svako veče od 20 časova na Prvom programu RTS, nastavljamo da pratimo uzbudljive i zabavne dogodovštine Mileve, njene porodice i simpatičnog komšiluka iz Rankeove 12, saopštili su sa Javnog servisa Srbije.

Pored porodice Majstorović stalni junaci serije su i policajac u penziji u zvanju upravnika zgrade Stevan Lisičić i njegova žena Marta, bračni par Marić koji čine neuropsihijatar Sava i doktorka plastične hirurgije Viktorija, slikar Leon, dobroćudni majstor Moca i njegova stroga žena Žana, posesivna majka Cveta i njen uveliko odrasli sin Mikica.

U novim epizodama "Radio Mileve" Mikici se kao pomoćnica u advokatskoj kancelariji, koju je preselio u svoj stan, pridružuje Tijana (Jelena Trkulja), koja je još u detinjstvu bila zaljubljena u njega. Taj susret izaziva obostranu nelagodu. Neželjena romantična epizoda odigrava se i ispred vrata slikara Leona, jer se tu u beloj venčanici pojavljuje Ljubica (Hristina Popović), koja očekuje da je on odvede na venčanje.



Glavne uloge igraju Olga Odanović, Marija Vicković, Kristina Gavrić-Bogunović, Dara Džokić, Branimir Brstina, Bojan Žirović, Marko Gvero, Anđelka Stević Žugić, Nemanja Oliverić, Nenad Stojmenović, Anastasija Mandić, Mirjana Đurđević, Jovana Gavrilović, Svetozar Cvetković i Nikola Kojo, koji se u novom ciklusu pojavljuje i kao reditelj epizoda ove serije.

O tome da li je postao reditelj i producent kako bi menjao filmski svet, Kojo je rekao:

- Gluma nije forma, koncept ili moda. Svako ko pod to potpadne ne nosi u sebi ono što je u glumi i u svim drugim umetnostima najvažnije: iskrenost. Oko pravog gledaoca, slušaoca, poštovatelja slikarstva, muzike, baleta, svega što pripada umetnosti, uvek će pored veštine i dara, prepoznati iskrenost. Tu se nikad ništa neće promeniti - kazao je glumac za Kurir koji je već ranije radio seriju "Čudne ljubavi".

Kreator serije "Radio Mileva" i producent je Nebojša Garić. Ekipa je ovu priču snima uspešno već pet godina.