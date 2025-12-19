Hrvatska autorka Jasna Žmak, prošlogodišnja dobitnica Gran prija „Mira Trailović“ za predstavu „this is my truth, tell me yours“, odlučila je da svoju nagradu simbolično dodeli glumici Mileni Radulović koja je briljirala u predstavi „Proces Peliko“.



„Jako mi je žao da nisam ovih dana s vama u Beogradu, ali jebiga, ne mogu biti na dva mjesta istovremeno. Ali zato vas pratim i gledam preko interneta, plačem se i smijem s vama ispred svog kompjutera. Genijalno je što ste kao zajednica uspjeli isfurati ne:Bitef, rispekt do poda“, kazala je Jasna Žmak u video poruci prikazanoj u Centru za kulturnu dekontaminaciju na zatvaranju ne:Bitefa.



Ona je objasnila da je Radulović dobila ovu nagradu dobila ne samo zbog uloge u „Procesu Peliko“, već i zbog svega što je napravila za sve žene u regionu.



„Znam da su obrazloženja za nagrade inače nešto duža, ali i Bitef je inače nešto duži, tako da ću ja svoje obrazloženje skratiti i reći samo: Milena, divim se tvojoj hrabrosti i ustrajnosti. Čast mi je da ti mogu predati ovu nagradu, i nadam se da ću uskoro imati priliku da ti čestitam i uživo – a još se više nadam se da će pravda do Beograda stići prije mene“, zaključila je Žmak.



Zatečena ovim priznanjem, Milena Radulović odgovorila je u pisanoj poruci: „Draga Jasna, beskrajno ti hvala! Kakav postupak u završnici ove velike i važne priče kroz koju smo prošli svi zajedno! Žizel Peliko, njena hrabrost i nadljudski poduhvat, hipnotisao je nas koji smo učestvovali u izvođenju predstave, zatim i publiku u sali, a onda neočekivano i skoro 40 hiljada gledalaca van nje, putem video prenosa, i to u trajanju četiri i po sata! Nije li to pobeda Zajedništva! Odvažnosti! Slobode! I ljubavi – kroz suštinu izvođačkih umetnosti – katarzu.“



Radulović je dodala da je ovo najbolji dokaz da je Bitef tamo gde se okupimo, kako glasi slogan ne:Bitefa, kao i da na ovaj način svi zajedno pišemo pravičniju istoriju!



„I onda, povrh svega, javljaš se ti, Jasna, da zapečatiš i zaokružiš ovo udruživanje baš OVAKVIM gestom! Rasplakala si me! HVALA TI! Na više načina me dira ovaj gest, i kolegijalno i privatno, i ženski! Ovo priznanje me je pogodilo u srce! Hvala ti. Mnogo mi je žao sto nisam u mogućnosti da budem tu večeras sa vama! Kakav dan, kakav Proces za sve nas. Kakva pobeda!“



Ovogodišnji ne:Bitef, samoorganizovan kao reakcija na cenzurisanje i izostanak institucionalnog festivala, zatvoren je u četvrtak u Centru za kulturnu dekontaminaciju tribinom pod nazivom „Umetnost: povlačenje i/kao otpor“ koju su moderirale Ana Vujanović i Jelena Knežević. Tokom trajanja festivala publika je prethodno bila u prilici da pogleda i snimak predstave „Bratija“ Romea Kastelučija, pank koncert „Zaboravljene radničke borbe“, radove odvažnih mladih autorki i autora Andreje Kargačin, Aleksandera Zaina, Ane Janković i Akcionog odbora u programu „Oni dolaze“, kao i predstavu „Proces Peliko“ Mila Raua i Servan Dekl kojom je festival otvoren.



Program su činili i brojni susreti, paneli i razgovori na kojima je bilo reči kako o cenzuri u umetnosti i kulturi, tako i o brojnim organizovanim borbama koje se odvijaju više od godinu dana na različitim frontovima.



Uz veliku podršku studenata i studentkinja, kao i velikog dela kulturnog sektora i šire javnosti, ne:Bitef je kao gerilski poduhvat uspešno izveden u gotovo nemogućim uslovima. Sve oči sada su uperene u jubilarno 60. izdanje Bitefa koje bi moralo da se organizuje u znatno povoljnijim okolnostima po naš najveći pozorišni festival.