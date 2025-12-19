Slušaj vest

Domaći popularni film “Hajduk u Beogradu“ stiže u decembru i u manja mesta u Srbiji koja nemaju redovne bioskopske programe i projekcije, zahvaljujući programu “Mreža u pokretu“ u organizaciji Mreže kinoprikazivača Srbije. Publika u šest gradova: Čićevac, Knić, Kučevo, Lajkovac, Vršac i Arilje uživaće od 22. do 29. decembra u ovom savremenom, dinamičnom i emotivnom domaćem filmskom ostvarenju, koji poslednjih nedelja puni bioskopske sale širom Srbije.

1/6 Vidi galeriju Snimanje filma Hajduk u Beogradu Foto: Nemanja Miščević

Projekcije se organizuju u okviru projekta Mreže kinoprikazivača Srbije “MREŽA U POKRETU“, koji se realizuje uz podršku Filmskog centra Srbije, kao inicijativa usmerena na širenje filmske kulture i dostupnosti domaćeg filma širom zemlje. Realizacija ovih projekcija predstavlja početak šireg procesa, u okviru kojeg je u narednom periodu planirano uključivanje i drugih gradova i bioskopa širom Srbije.

Program “Mreža u pokretu“ ima za cilj razvoj publike i afirmaciju domaće filmske produkcije kroz projekcije u lokalnim bioskopima širom Srbije, sa posebnim fokusom na manje gradove i opštine. Osnovna ideja programa jeste povratak publike u bioskop i jačanje svesti o značaju domaćeg filma kao važnog segmenta kulturne ponude.

Foto: Promo

Takođe, Mreža kinoprikazivača Srbije organizuje Obuku za filmske urednike u bioskopima uz podršku Filmskog centra Srbije, sa ciljem jačanja programskih, organizacionih i marketinških kapaciteta bioskopa, posebno onih koji su deo Mreže. Obuka će biti održana od 22. do 24. decembra 2025. godine na Zlatiboru a namenjena je filmskim urednicima i koordinatorima bioskopa. Tokom obuke učesnici će se baviti ključnim temama savremenog prikazivačkog sektora, kao što su planiranje i programiranje filmskog repertoara, razvoj publike i rad sa različitim ciljnih grupama, uspostavljanje efikasne saradnje sa distributerima i razumevanje procesa programiranja, kao i primena marketinga, odnosa s javnošću i savremenih digitalnih alata u bioskopskoj praksi. Obuka se realizuje uz podršku Filmskog centra Srbije.

Foto: Nemanja Miscevic

U Beogradu, u Mts dvorani, u subotu, 27. decembra od 17 časova održaće se specijalna projekcija "Hajduka u Beogradu" reditelja Milana Todorovića, uz prisustvo velike glumačke ekipe. Film o kom se sa intenzivnim interesovanjem govorilo tokom cele godine, a koji je za samo mesec dana prikazivanja pogledalo više od 140.000 gledalaca kod nas, probudio je veliku pažnju publike i u inostranstvu, u zemljama gde se do sada prikazivao poput Austrije, Belgije, Češke, Švedske i drugih.