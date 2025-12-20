Slušaj vest

Jednu od kultnih serija na ovim prostorima, "Bolji život", i dan-danas mnogi gledaju sa istim uživanjem kao i pre nekoliko decenija. Ipak, malo ko zna da postoji scena iz ovog legendarnog ostvarenja koja je nakon prvog emitovanja misteriozno nestala sa malih ekrana.

Šta se zapravo dogodilo?

"Bolji život" je premijerno prikazan krajem 1987, a prva sezona davala se sve do sredine 1988. godine. Serija je "eksplodirala" u javnosti, popularnost je probijala granice, a onda je, nakon premijere, "Bolji život" ponovo montiran.

Špica je promenjena, a pojedine scene su jednostavno isečene i više nikada nisu prikazane publici. Zašto? E, to je pitanje koje i danas intrigira gledaoce.

Priča se da je originalno bilo čak 55 epizoda, ali je nakon "čišćenja" prvi ciklus sveden na 47. Šta je tačno izbačeno – niko pouzdano ne zna, ali je jasno da su gledaoci ostali uskraćeni za solidnu količinu sadržaja. Uz scene, nestali su i pojedini likovi, poput Brankovićeve supruge Luce, koju je igrala Melita Bihali, za šta se i dalje ne zna koji je razlog.

RTS se tim povodom nikada zvanično nije oglasio, a veruje se da originalni snimci više ni ne postoje u arhivi.

Interesantno je da su poneke "izgubljene" scene ipak našle put do javnosti zahvaljujući pojedincima koji su seriju snimali na VHS kasetama. Tako se pre nekoliko godina pojavila scena sa Čkaljom i Goricom Popović, a nedavno je na Jutjubu osvanula i scena koja otkriva sudbinu čuvenog Terminatora.

U toj epizodi, profesor matematike Dušan Marković, poznatiji kao Terminator (u tumačenju Voje Brajovića), dolazi u stan bivše supruge Lelice i zatiče je u vrlo prisnom društvu nepoznatog muškarca. Umesto mirnog raspleta, usledio je – prilično neprijatan razgovor. Njegovu suprugu, koju je inače varao sa Emilijom Popadić (Svetlana Bojković), igrala je Ljiljana Lašić.

