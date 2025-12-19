Slušaj vest

U okviru međumuzejske i međudržavne kulturne saradnje, realizovana je uzvratna poseta marketing odeljenja Etnografskog muzejau Beogradu Etnografskom muzeju u Budimpešti. Ova poseta predstavlja deo kontinuirane saradnje muzejskih institucija dve zemlje, koja se ostvaruje u skladu sa Sporazumom o saradnji u oblasti kulture između Republike Srbije i Mađarske, sa ciljem jačanja kulturnih veza, razmene znanja i unapređenja profesionalnih praksa u oblasti zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa.

Tokom posete održan je radni sastanak sa kolegama iz marketing i PR odeljenja Etnografskog muzeja u Budimpešti, sa ciljem razmene iskustava, primera dobre prakse i unapređenja buduće saradnje u oblasti komunikacije sa publikom, promocije i razvoja muzejskih programa. Sastanak je obuhvatio teme vezane za strategije promocije stalnih i povremenih izložbi, odnose sa javnošću, digitalnu komunikaciju, kao i pristupe u radu sa različitim ciljnim grupama. Poseban akcenat stavljen je na savremene marketinške alate, inovativne modele komunikacije i načine privlačenja nove publike, kao i na ulogu muzeja u savremenom kulturnom i društvenom kontekstu.

Etnografski muzej Budimpešta Foto: Etnografski muzej

U nastavku posete, kolege iz Budimpešte upoznale su nas sa organizacijom muzeja, njegovom unutrašnjom strukturom i načinom funkcionisanja. Obišli smo stalnu postavku, kao i aktuelne povremene izložbe, uz detaljno predstavljanje kustoskih koncepata, scenografije i interpretacije muzejskih sadržaja. Posebnu pažnju privukao je edukativni segment muzeja namenjen deci, koji kroz interaktivne i kreativne programe podstiče interesovanje najmlađih za kulturno nasleđe i doprinosi razvoju publike od najranijeg uzrasta.

Takođe je predstavljena suvenirnica muzeja, sa naglaskom na dizajn, izbor proizvoda i njihovu konceptualnu povezanost sa muzejskim zbirkama i izložbenim programima, kao i na njen značaj u jačanju vizuelnog identiteta muzeja i komunikaciji sa posetiocima.

Ova poseta predstavljala je dragocenu priliku za razmenu znanja i iskustava, produbljivanje profesionalnih kontakata i dodatno osnaživanje saradnje između dva muzeja, kao i kulturne saradnje Republike Srbije i Mađarske. Ona potvrđuje značaj institucionalnog umrežavanja i međunarodne razmene u cilju unapređenja marketinških, komunikacionih i programskih praksi u oblasti muzejske delatnosti i očuvanja zajedničkih kulturnih vrednosti.

Bonus video: