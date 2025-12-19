Slušaj vest

Na Netfliks je stigao film "Izgubljeni drim-tim" reditelja Jureta Pavlovića o posebnoj košarkaškoj ekipi legendarnog Dušana Dude Ivkovića koja se na Evropskom prvenstvu u Rimu 1991. godine svim snagama izborila za zlatnu medalju, uprkos činjenici da u tim satima i danima država za koju igraju nepovratno nestaje. Dokumentarac je sniman gotovo deceniju, a njegovu bioskopsku premijeru u septembru nisu dočekali trener ekipe Ivković, Zoran Sretenović i Vinko Bajrović Capi. Trenutno se po gledanosti nalazi u Srbiju na visokom drugom mestu.

Foto: Set Sail Film



"Izgubljeni drim-tim" je dokumentarna priča o tome kako timski duh i ljubav prema sportu mogu prevazići sve granice a bavi se jedinstvenim trenutkom u istoriji sporta kad jedan uigrani tim daje sve od sebe da pobedi na evropskom takmičenju pod zastavom zemlje koja prestaje da postoji. Glavni akteri Pavlovićevog ostvarenja upravo su tadašnji članovi tima i istaknute košarkaške legende.

Tokom 80 minuta filma Dušan Duda Ivković, Vlade Divac, Aleksandar Đorđević, Toni Kukoč, Jurij Zdovc, Dino Rađa, Predrag Danilović, Zoran Savić, Žarko Paspalj i drugi članovi te generacije prisećaju se svega onoga kroz šta su prošli tokom nedelje šampionata u Rimu 1991. godine, prvi put dočaravajući događaje iz svog ugla.

- Duda je bio dobar. Imao je neke komentare oko kojih smo se svi smejali. Mimo toga to je bila dobra grupa klinaca, koja se dobro ponašala - prisetio se Paspalj.

Producent Miloš Ivanović Foto: M.M./ATAIMAGES



Dokumentarac drži pažnju od prvog do poslednjeg minuta, a samo Vlade Divac je četiri sata razgovarao sa autorima.

- Rad na filmu trajao je osam godina jer je bilo teško okupiti ekipu, koja živi raštrkana na različitim krajevima sveta. Kad je pristao da govori Duda Ivković, lako smo i druge nagovorili da učestvuju - izjavio je uoči premijere u Beogradu producent Miloš Ivanović i dodao da su neke teme dotaknute u dokumentarcu bile pomalo "nacionalno tenzične i pipave", ali od sagovornika niko nije tražio da se neka njegova izjava izbaci.

Upitan zašto se odsustvo Dražena Petrovića (1964-1993) s prvenstva u Rimu samo pominje, ali ne objašnjava, Ivanović je rekao da je to razmatrano u nekoliko prethodnih verzija, ali da je "svašta moralo da izađe iz filma da bi stao u okvire regularnog trajanja za jedan dokumentarac".

Foto: Filip Olćan