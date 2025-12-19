Slušaj vest

Glumac Dušan Vojnović bio je simbol muške lepote u staroj Jugoslaviji. Pamtimo ga po ulogama u filmovima "Užička republika", "Drugarčine", "Dvoboj za južnu prugu", "Posao na određeno vreme", serijama "Vojnici" i "Šesta brzina".

Prve velike uloge ostvario je u partizanskim filmovima, a i kasnije je bio čest akter u filmovima ovog žanra.

U galeriji pogledajte kako danas izgleda Dušan Vojnović:

Dušan Vojnović u različitim ulogama Foto: Printscreen/Youtube

Svojom pojavom i glumom mnoge je ostavio bez daha i ostao u sećanju iako ga godinama nismo viđali. Poslednja uloga po kojog ga pamtimo je u filmu "Treća sreća" iz 1995. godine gde je glumio "opasnog momka" po imenu Nik.

Od 1995. do 2012. godine, Dušan je bio daleko od kamera, što je za mnoge njegove obožavaoce bilo iznenađenje. Njegov povratak desio se 2012. godine u seriji "Šešir profesora Koste Vujića".

Dugo su se ljubiteji filma pitali gde je nestao, a onda nas je Dušan sve ponovo iznenadio svojim povratkom u seriji “Crna svadba2021. godine.

Mnogi ga nisu prepoznali, s obzirom na to da danas ima 73 godine i da ga dugo nije bilo, ali iskusnom oku filmofila nije mogao da promakne.

Vojnović se pojavio kao Sekulović, šef inspektora Petra koga igra Uliks Fehmiju.

