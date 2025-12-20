Slušaj vest

Ovog vikenda je Udruženje književnika Srbije po 62. put bilo domaćin Beogradskih međunarodnih susreta pisaca. U godini jubileja, dvanaest decenija ovog udruženja, održana je i Svečana akademija, kao i redovna Skupština.

"Tokom prethopdnih 120 godina postojanja, Udruženje književnika Srbije nisu održale cigle i potporni stubovi nego slavna imena književnika koji su stvarali i koji su nas, kao narod, proslavila u svetu", rekao je u svojoj besedi, između ostalog, prof. dr Boško Suvajdžić, predsednik Organizacionog odbora za obeležavanje jubileja 120 godina osnivanja UKS-a.

- Nalazimo se u poslednjoj godini mandata ovog saziva Upravnog odbora UKS, a godina koja će za koji dan biti za nama, pored toga što je godina našeg jubileja, 120 godina od osnivanja UKS, bila je i teška i stresna, - reči su kojima je Miloš Janković, predsednik Udruženja književnika Srbije (UKS) započeo zasedanje redovne Skupštine, danas, u Svečanoj sali UKS-a. Potom je akcentovao:

- Najveću poteškoću u radu predstavljale su finansije. Nadležni nisu našli za shodno da omoguće da se na dostojan način obeleži važan jubilej za celokupnu srpsku kulturu, 120 godina postojanja i rada ovog krovnog nacionalnog udruženja. Podrška Ministarstva kulture bila je simbolična, jer smo za ovu godinu, u neto iznosu, dobili oko 700.000 dinara, što je oko 58.000 dinara na mesečnom nivou. Sramota državnih institucija utoliko je veća što smo od Sekretarijata za kulturu grada Beograda, drugu godinu zaredom, dobili ukupno nula dinara. Ipak, rukovodstvo UKS-a i članovi Organizacionog odbora za obeležavanje jubileja, uspeli su da potvrde svoju posvećenost kulturi i pisanoj reči. U Svečanoj sali, u Francuskoj 7, održane su: Akademija povodom 120 godina UKS-a, redovna godišnja Skupština, kao i tradicionalni, 62. po redu, Beogradski međunarodni susreti pisaca. Umesto krajem septembra, kao i prethodnih decenija, Susreti su pomerani do danas, kada su se, zahvaljujući donatorima, fizičkim i pravnim licima koji poštuju tradiciju, kulturne institucije i temelje budućnosti – održali uz učešće istaknutih književnih imena među kojima su bili i Julijana Marinkovik (Makedonija), Valerio Orlić i Anđelka Korčulanić (Hrvatska), Ljubica Rajkić (Rumunija), Jože Brenčić (Slovenija), Milenko Jović (Crna Gora), kao i Živojin Rakočević (Kosovo i Metohija) i Ružica Komar (Republika Srpska).

- Ne damo se! I nećemo se dati! – istakao je na početku svečane Akademije kojom su, ujedno, i otvoreni Međunarodni susreti, besednik, prof. dr Boško Suvajdžić, predsednik Organizacionog odbora za obeležavanje 120 godina UKS-a i zamenik predsednika ovog Udruženja. U svom pozdravnom obraćanju profesor Suvajdžić je naglasio:

- Dobili smo određena sredstva za renoviranje krova ove čuvene zgrade, svetilišta kulture u Francuskoj 7. Ali, do realizacije nije došlo do trenutka u kome se nalazimo, na izmaku jubilarne godine. Međutim, čelnici kulturnih i obrazovnih institucija moraju znati: ne prokišnjava samo Francuska 7, i Udruženje književnika Srbije, i to u godini velikog jubileja. Prokišnjavaju, što je mnogo važnije, decenije naše književne i kulturne istorije. Nisu ovu kuću održale cigle i potporni stubovi nego slavna imena književnika koji su stvarali i podizali njen ugled delima koja su nas, kao narod, proslavila u svetu. I moraju znati današnje

birokrate da se u srpskom društvu istorija neće pamtiti po njima nego po književnim delima i kulturnim dostignućima. Prokišnjava Francuska 7, prokišnjava srpska kultura, ali neće potonuti ( … ) Pored svih objektivnih, materijalnih i drugih teškoća, u izuzetno burnom i osetljivom društvenom periodu, naporom svih trudoljubivih članova udruženja i njegove uprave, jubilarna godina

dostojno je i dostojanstveno obeležena. Dve donatorske konferencije pokazale su da solidarnost u esnafskim i građanskim krugovima još uvek postoji. Tribine su tu da nas podsete na tekuću književnu produkciju. Jubilarni broj „Književnih novina“

iznedrio je izvanredan dodatak o istoriji i tradiciji UKS-a.

Tokom svečane Akademije dodeljene su i tradicionalne nagrade UKS-a, pa su Povelje za životno delo dobili: Katarina Kostić (Kanada), Dobrila Gajić Glišić (SAD), Milomir Filipović, Milan Mihailović Caci i Nenad Grijičić, a Plakaete sa likom Sime Matavilja dodeljene su: Gordani Vlajić, Radenku Bjelanoviću, Đorđu Jeftiću, Dejanu Bogojeviću i Milutinu Đuričkoviću. Nakon svečane Akademije i redovne Skupštine UKS-a, kojom prilikom je rukovodstvo podnelo izveštaje o radu istakavši pozitivan finansijski saldo uprkos materijalnim i drugim teškoćama, održana je Tribina „Francuska 7“ na kojoj su se predstavili gosti ovogodišnjih Međunarodnih susreta. Svečanost je uveličao hor „Kraljica Marija“, a za goste je upriličena šetnja Ulicom knez Mihailovom i Kalemegdanom.