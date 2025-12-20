Muzej ima ukupno pet piramida. Baza glavne piramide teži 105 tona, a poduprta je sa 95 tona čelika.

Slušaj vest

Muzej Luvr u Parizu ponovo je danas otvoren u potpunosti pošto je osoblje izglasalo obustavu štrajka koji je poremetio pristup tom najposećenijem muzeju na svetu, saopštili su uprava i sindikati.

Odluka je doneta na generalnoj skupštini muzejskih radnika, koji su jednoglasno glasali za obustavu štrajka kako bi muzej mogao da dočeka posetioce, saopštili su sindikati.

Štrajk je doveo do potpunog zatvaranja Luvra a potom delimičnog otvaranja u sredu. Sindikati su rekli da je obustava usledila nakon pet sastanaka sa zvaničnicima ministarstva kulture, ali da je napredak i dalje nedovoljan, posebno u pogledu broja zaposlenih, plata i dugoročnih planova bezbednosti.

Muzej Luvr Foto: Kurir/A.S.

Takođe su iskazali zabrinutost zbog propadanja zgrade i uslova rada.

Predstavnici sindikata kritikovali, kako su istakli, nedostatak angažovanja predsednice Luvra Lorans de Kar tokom štrajka, rekavši da se nije ni sastala sa osobljem niti im se obratila. Radnici bi trebalo da održe još jednu generalnu skupštinu 5. januara kako bi odlučili da li će nastaviti štrajk.

(Kurir.rs/Beta)