Makedonski glumac Laze Manaskov preminuo je danas u 67. godini, saopštilo je Dramsko pozorište iz Skoplja.

- Sa dubokim žaljenjem obaveštavamo javnost da je danas preminuo naš glumac i dugogodišnji kolega Laze Manaskov. Večerašnje izvođenje predstave "Meci iznad Brodveja" biće posvećeno njemu u čast. Neka mu je večna slava - navodi se u saopštenju pozorišta.

Laze Manaskov rođen je 1958. godine. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta "Sveti Kirilo i Metodije" u Skoplju.

Profesionalnu karijeru započeo je 1983. godine, kada se zaposlio kao glumac u Dramskom pozorištu u Skoplju, gde je radio sve do odlaska u penziju 2022. godine.

Publika će ga pamtiti po brojnim ulogama u pozorištu, na filmu i televiziji, među kojima se izdvajaju ostvarenja "Iscelitelj", "Senke", "Trst preko Skoplja", "Eureka", "Solunske patrijaršije", makedonske narodne priče, seriju "Prespav", kao i "Pusto tursko", prenose makedonski portali.

