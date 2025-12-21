Slušaj vest

Prva velika zvezda koja će nastupiti u novoj, 2026. godini s Baletom Srpskog narodnog pozorišta biće prvak Velikog kanadskog baleta iz Montreala Esnel Ramos. Poznati umetnik biće gost u predstavi "Don Kihot" 30. i 31. januara. Njegova partnerka biće mlada prvakinja Baleta Srpskog narodnog pozorišta Katarina Zec.

Ramos je igrač s bogatom međunarodnom karijerom, ostvarenom u vodećim baletskim kompanijama i na prestižnim festivalima širom Severne i Južne Amerike, kao i Evrope. Prepoznat je po snažnoj klasičnoj tehnici, izraženoj muzikalnosti i neverovatnoj scenskoj prilagodljivosti, podjednako u klasičnom i savremenom repertoaru.

kolinda-news1-marina-lopicic2.jpg
Foto: Marina Lopičić


- Na radost novosadske i srpske publike, dolazak Esnela Ramosa je podjednako važan za naše umetnike i baletsku scenu, kao i za ciljeve kojima stremimo - da naš ansambl učinimo relevantnim i prepoznatljivim u svetu - istakla je Aja Jung, direktorka Baleta SNP.

Ne propustiteKulturaSvetski dan igre u znaku protestnih pisama: Traže smene Ane Pavlović i Aje Jung, koje vode beogradski i novosadski balet
ana pavlovic rgb News1 Damir Dervisagic.jpg
KulturaNaš največi talenat Nikita Gaćinović nakon usavršavanja u Švajcarskoj: Sada sam korak bliže cilju koje pokušavam da ostvarim
img-3006.jpg
Pop kulturaSara Tošić: Novosadska balerina zvezda u Beću
opera-balet-becke-drzavne-opere-rojters.jpg
KulturaNarodno pozorište proslavilo slavu i najavilo premijere: Sprema se "Kazablanka", a u Beograd dolazi čuveni koreograf Hose Karlos Martinez
casablanca-4.jpg

Časovi baleta za stariju populaciju u ustanovi kulture Božidarac! Energija najstarije balerine (75) dokazuje da su godine samo broj Izvor: Kurir televizija