Prva velika zvezda koja će nastupiti u novoj, 2026. godini s Baletom Srpskog narodnog pozorišta biće prvak Velikog kanadskog baleta iz Montreala Esnel Ramos. Poznati umetnik biće gost u predstavi "Don Kihot" 30. i 31. januara. Njegova partnerka biće mlada prvakinja Baleta Srpskog narodnog pozorišta Katarina Zec.

Ramos je igrač s bogatom međunarodnom karijerom, ostvarenom u vodećim baletskim kompanijama i na prestižnim festivalima širom Severne i Južne Amerike, kao i Evrope. Prepoznat je po snažnoj klasičnoj tehnici, izraženoj muzikalnosti i neverovatnoj scenskoj prilagodljivosti, podjednako u klasičnom i savremenom repertoaru.

Foto: Marina Lopičić



- Na radost novosadske i srpske publike, dolazak Esnela Ramosa je podjednako važan za naše umetnike i baletsku scenu, kao i za ciljeve kojima stremimo - da naš ansambl učinimo relevantnim i prepoznatljivim u svetu - istakla je Aja Jung, direktorka Baleta SNP.