Kada se na samom početku filma širom otvore kapije luksuzne vile Nine i Endrua Vinčestera, niko ne može ni da nasluti kakav se vrtlog tajni, manipulacije i igara krije iza savršene fasade. Najmanje nova kućna pomoćnica Mili Kalovej, koja veruje da joj se napokon ukazala prilika za posao iz snova i novi početak.

Film „Kućna pomoćnica“ (The Housemaid) je napet, zavodljiv i zabavan triler o moći, klasnim razlikama, obmanama i osveti, u kojem se granica između žrtve i manipulatora neprestano pomera. Dok se Mili useljava u potkrovlje porodične kuće Vinčesterovih, ono što je delovalo kao bajka iz sveta bogatih i uspešnih počinje da se pretvara u lavirint kontrole, glasina i tajni.

Kako ističe Sidni Svini, koja tumači lik Mili, „THE HOUSEMAID je priča koja pogađa u duboke, univerzalne strahove koje svi nosimo u sebi. Lik Mili me je odmah osvojio svojom ranjivošću i snagom, jer bez obzira na sve što joj se događa ona je borac i preživela je“. Glumica dodaje da ju je posebno oduševio način na koji je reditelj Pol Feig ovu priču pretvorio u „uzbudljiv, napet i istovremeno izuzetno zabavan filmski doživljaj“.

Film je zasnovan na istoimenom svetskom bestseleru Fride Mekfaden, romanu koji je prodat u više od 3,5 miliona primeraka, preveden na 45 jezika i više od 130 nedelja proveo na listi najprodavanijih knjiga Njujork tajmsa. Sama autorka ističe da je „THE HOUSEMAID pre svega priča o bekstvu iz zamke, a svi instinktivno navijamo za lik koji pokušava da pronađe izlaz“, te dodaje da ju je filmska adaptacija oduševila jer je „zadržala napetost i dodala nove slojeve, a neke izmene u scenariju bile su toliko dobre da sam poželela da su bile i u romanu“.

Režiju potpisuje Pol Feig, autor filmova Deveruše i Jednostavna usluga, koji ovom pričom donosi elegantan, provokativan i vizuelno raskošan triler sa snažnim autorskim pečatom. „Suština ove priče leži u tome koliko daleko sve može da ide. Od samog početka sam THE HOUSEMAID doživljavao kao film u stilu Nensi Majers koji je pošao po zlu“, objašnjava Feig. „Napetost, strah i humor se stalno prepliću, a posebno mi je bilo interesantno kako se moć i perspektiva neprestano menjaju i teraju publiku da preispituje sopstvene sudove. Hteo sam triler koji je uzbudljiv i mračan, ali istovremeno i zabavan.“

U glavnim ulogama su Sidni Svini, Amanda Sajfrid i Brendon Sklenar, a Sajfridova ističe da je reč o „uzbudljivom, mračnom i duhovitom trileru koji vas potpuno uvuče u svoj svet“. Govoreći o liku Nine Vinčester, dodaje da je to „jedan od najsloženijih i najzabavnijih likova koje sam ikada igrala“, dok je rad sa Feigom, prema njenim rečima, doneo „potpuno drugačiji i osvežavajući pristup žanru“. „THE HOUSEMAID je film koji neprestano izmiče očekivanjima i zato je izuzetno uzbudljiv za publiku.“

Scenario potpisuje Rebeka Sonenšajn, koja je roman uspešno pretočila u napetu filmsku priču u kojoj se humor, strah i psihološka tenzija neprestano prepliću.

Film „Kućna pomoćnica“ stiže u domaće bioskope 25. decembra, u distribuciji BLITZ filma.

Pretpremijerno prikazivanje biće održano 24. decembra od 20 časova, u okviru događaja Tres Chic, koji počinje u 19 časova u Concept Cinema bioskopu – novoosveženom i rebrendiranom CineStar prostoru u Ada Mall-u – uz DJ, piće dobrodošlice i mnoštvo poklona.