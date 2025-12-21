Slušaj vest

Na Superstar kanalu svakog vikenda trenutno se prikazuje treći nastavak jedne od najgledanijih domaćih serija "12 reči", čiju režiju potpisuje Jelena Stolica, a snimljena je u produkciji TS medija i Pablik filma.

Nakon dve izuzetno uspešne sezone, koje su oduševile i publiku i kritiku, novi ciklus donosi deset epizoda ispunjenih napetim obrtima i složenim moralnim dilemama, a svaka reč ima posledice. Jedna od glavnih uloga poverena je Nikoli Šurbanoviću. U središtu priče je advokat Miloš Ivanović (Viktor Savić), koji preuzima slučaj koji će zauvek promeniti njegov život - odbranu Filipa Marića (Nikola Šurbanović), prijatelja iz detinjstva optuženog za ubistvo lokalnog biznismena Vlastimira Trkulje. Na mestu zločina pronađen je Filipov DNK, a svi dokazi ukazuju da je upravo on počinilac. Dok pokušava da dokaže nevinost svog klijenta, Miloš se suočava s moćnim protivnikom, advokatom Igorom Marovićem (Marko Marković), čije veze s podzemljem i svetom kriminala prete da unište sve što Miloš zastupa. Suočen s dokazima i sveopštom pretnjom, Miloš odlučuje da preuzme istragu u svoje ruke, u kojoj razotkriva da Vlastimir Trkulja nije bio samo običan biznismen. Za TV Ekran Nikola se priseća samog snimanja, ali sumira veoma uzbudljivu godinu iza sebe.

Šta razlikuje ovu godinu od prethodne i kakva nas iznenađenja još čekaju

- Ovo će biti finalna sezona, očekuju nas uzbudljivi raspleti, pojava starih likova u novim situacijama, ima dosta raspisanih uloga, ima novih lica i biće uzbudljivo veliko finale.

Da li je lakše igrati loše momke?

- Da bi se lik verodostojno oživeo, on, pre svega, mora da se "opravda". To je ono kad u sebi budimo saosećanje, empatiju prema zadatom karakteru. Kad taj posao svršiš, ulaziš u dalju analizu. Mislim da nema preterane razlike između dobrog i lošeg momka kada je u pitanju pristup. Svakako, negativce je mnogo teže opravdati, ali što se tiče realizacije, najviše zavisi i od obima uloge. Dakle, ne mislim da je lakše, naprotiv.

Kako branite ove junake? Imaju li oni uopšte neke svoje slabosti?

- Da, to je malopre pomenuto"opravdanje". Pokušavam da saznam što više i da razumem otkud on (lik) u tom vremenu i prostoru, kad se to desi, slažemo dalje puzlu. Pre svega, reditelj i ostatak autorske ekipe, svi zajedno pričamo o karakterima, okolnostima i pojedinostima. Na meni je da oživim sve što smo se dogovorili. Naravno da je moj veći deo posla same realizacije, ali bez precizne i vešte režije, jasnog navođenja pisca, ništa se ne dešava.

Serija se kroz sve tri sezone bavi pitanjima sistema, moći i borbe za pravdu. Kako vi opstajete u ovom svetu, a na koji način Filip?

- Filip je iskusan i promućuran čovek, momak koji je svoje potencijale i socijalne veštine usmerio ka preživljavanju na ulici, što ga je dovelo na visok položaj na onoj strani zakona. Iako surov i nemilosrdan, on i dalje uvažava (u granicama u kojima je moguće) moralne norme i principe po kojima ga je vaspitavala njegova majka. Poštuje i ceni iskrenost, znanje i hrabrost. Poštuje svakodnevni život i probleme običnog čoveka, kao da ga u isto vreme štiti od sopstvenog sveta i miljea kojem pripada. A što se tiče mog opstanka, evo učim, tu sam i dalje.

Nekako je vaša baza oduvek bila pozorište i decembar je mesec jubileja na Terazijama sa "Ciganima". U Zvezdari igrate "Sportsko srce" i "Ljubav u Savamali". Da li se razlikuje priprema kad igrate mjuzikl i dramsku predstavu? Kako biti u kondiciji?

- Fizička, mentalna i društvena aktivnost je ključ kondicije. Ništa posebno ni novo.

Imao sam sreću da su predstave koje igram dugovečne, da ih publika voli i na taj način održava u životu. To nama glumcima daje poseban elan i inspiraciju, jedni druge dopunjujemo i tako do daljeg. To je magija pozorišta.

Ponovo se igra vaša monodrama "Vetar i zastave" o heroju Tanasku Rajiću, čiji tekst potpisuje Dejan Stojiljković. Šta traži ova vrsta teatra? Da li će vam sada dom u Beogradu biti "Slavija"?

- Monodrama je forma koja zahteva posebnu vrstu prisutnosti i pozornosti aktera. Glumac je sam i priča priču, kako gledaocima tako i sebi. Dobijajući potpunu pažnju svih prisutnih, on njom oslikava priču koju igra. To je otprilike takav osećaj. Zaista je nemoguće opisati trenutak kada se na taj način povežeš s publikom, jedinstven je i za mene najdragoceniji do sada.



Nedavno igranje u "Slaviji" prošlo je predivno, pred punom salom, za sada ništa nije sigurno, priča se o ponovnom igranju početkom sledeće godine, no još se ne zna gde će ostati na stalnom repertoaru. Svakako vidimo se na novom igranju posle praznika, gde i kad, javljam posle pozorišnih koordinacija.

Imate li neki profesionalnih želja i planova za 2026. godinu?