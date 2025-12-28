da li je se sećate?

Ivana Šurdić i Bata Živojinović u filmu Ptice koje ne polete:

Domaći film "Ptice koje ne polete" objavljen je 1997. godine, a i dan-danas plačemo kad ga gledamo. Potresna i emotivna priča devojčice Vesne, koju je igrala Ivana Šurdić, glavna je tema filma.

O čemu se radi u filmu?

U centru radnje je devojčica Vesna, koja boluje od leukemije. Lekari su maloj Vesni predvideli još samo godinu dana života. Teško obolelu devojčicu njen deda samotnjak odvodi na planinu gde je živeo. Daleko od gradske vreve, priroda i zdrava hrana počeli su da je leče.

Uživajući u pravoj prirodi, trčeći za divljim životinjama, Vesna je sklapala poznanstva. Nakon tri meseca, roditelji odvode malu Vesnu u grad na kontrolni pregled. Rezultati pregleda su bili neverovatni, konzilijum lekara nije mogao da poveruje da se radi o istoj devojčici u kojoj nije bilo tragova opake bolesti. Međutim, u ovoj istinitoj priči sudbina se poigrala sa malom Vesnom... U gradu joj se bolest ponovo vratila.

Gde je danas Ivana Šurdić?

Devojčicu Vesnu tumačila je Ivana Šurdić, koja danas ima 40 godina, ne živi u Srbiji i bavi se poslom koji nema veze s glumom. Naime, lepa Ivana je navodno dizajnerka i živi u Firenci.

Iako je od snimanja filma proteklo 26 godina, Ivana se nije drastično promenila, osim što je, naravno, starija i ima drugačiju boju kose i frizuru.

Za film "Ptice koje ne polete" scenario i režiju potpisao je Petar Lalović. Pored Ivane Šurdić, u ovom delu srpske kinematografije uloge su tumačila i neka od najvećih imena domaćeg glumišta poput Bate Živojinovića, Nede Arnerić, Miodraga Krivokapića, Petra Kralja, Svetlane Cece Bojković i drugih.

