Kao nekad posle Dnevnika: Novi snimak veštačke inteligencije rasplakao fanove domaćih fimova i serija
Još jedan video napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, u kojem su prikazani setovi i glumci iz najpoznatijih domaćih filmova i serija, postao je viralan na društvenim mrežama i izazvao lavinu reakcija.
Autor snimka, korisnik TikToka, iskoristio je AI tehnologiju kako bi sebe „teleportovao“ pravo u kultne scene domaće televizije i filma. Na snimcima izgleda kao da je rame uz rame sa legendarnim glumcima, pozira poput turista koji putuje kroz vreme i deluje kao da je zaista bio deo snimanja.
Putovanje kroz vreme: od „Srećnih ljudi“ do televizijskih klasika
Svoje neobično putovanje autor započinje u seriji „Srećni ljudi“, jednom od najgledanijih domaćih ostvarenja svih vremena. Iako mnogi negoduju zbog čestih repriza domaćih serija, naročito onih koje se emituju odmah nakon Dnevnika na RTS-u, istraživanja pokazuju da upravo te reprize i dalje beleže izuzetnu gledanost.
Postavlja se pitanje – u čemu je tajna uspeha serija nastalih u teškim vremenima, kako za zemlju, tako i za samu televiziju?
Siniša Pavić: „Taj izmaštani svet zaista je postojao“
Na to pitanje svojevremeno je za Kurir odgovorio legendarni scenarista Siniša Pavić, čije su serije obeležile domaću televiziju:
„Gotovo sve moje serije ušle su u kolektivno pamćenje gledalaca. I to ne samo jedne generacije. Kao da je taj izmaštani svet stvarno postojao. Mi smo ga stvorili – svi zajedno. Kad nas više ne bude, živeće Ema Popadić i njen Giga, Šurda i Vesna, Neša i Peša, Tintoreto i Malina, Aranđel i Riska, deda Trajko sa svojim zakopanim blagom…“
Pavić je govorio i o glumcima koji su ostavili neizbrisiv trag, ali su prerano otišli – Radmila Savićević, Danilo Lazović i Milenko Zablaćanski.
„Bolji život“ – serija koju su najpre kritikovali, a potom slavili
Serija „Bolji život“ danas važi za pojam domaće televizije, ali njen put do tog statusa nije bio lak.
„Tri meseca se emitovala, a da niko nije napisao jednu dobru reč“, prisećao se Pavić. Kritike su se uglavnom bavile njegovim honorarom, a ne samom serijom. Tek posle četrnaeste epizode pojavio se prvi pohvalan tekst, a zatim se dogodio preokret.
„Direktor televizije mi je ispričao da je u hotelu ostao sam u restoranu jer su svi – i gosti i konobari – otišli da gledaju ‘Bolji život’.“
Od tada, serija je postala fenomen koji traje decenijama.
Serije koje su obeležile generacije
Među naslovima koje AI video oživljava nalaze se i druge legendarne serije:
- „Vruć vetar“ (1979) – priča o Borivoju Šurdiloviću Šurdi, koju je nezaboravno tumačio Ljubiša Samardžić
- „Otpisani“ – kultna ratna serija o ilegalcima u okupiranom Beogradu, simbol otpora i urbanog herojstva
- „Otvorena vrata“ – gradska, brza i duhovita serija koja je unela potpuno novi ritam u domaće sitkome
- „Složna braća“ – politička satira koja je precizno oslikala duh vremena
- „Porodično blago“ – priča o nasledstvu, pohlepi i porodičnim sukobima, sa likovima koji se i danas citiraju
Video: Siniša Pavić je sahranjen uz pesmu "A sad Adio"