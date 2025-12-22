Slušaj vest

Još jedan video napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, u kojem su prikazani setovi i glumci iz najpoznatijih domaćih filmova i serija, postao je viralan na društvenim mrežama i izazvao lavinu reakcija.

Autor snimka, korisnik TikToka, iskoristio je AI tehnologiju kako bi sebe „teleportovao“ pravo u kultne scene domaće televizije i filma. Na snimcima izgleda kao da je rame uz rame sa legendarnim glumcima, pozira poput turista koji putuje kroz vreme i deluje kao da je zaista bio deo snimanja.

Putovanje kroz vreme: od „Srećnih ljudi“ do televizijskih klasika

Svoje neobično putovanje autor započinje u seriji „Srećni ljudi“, jednom od najgledanijih domaćih ostvarenja svih vremena. Iako mnogi negoduju zbog čestih repriza domaćih serija, naročito onih koje se emituju odmah nakon Dnevnika na RTS-u, istraživanja pokazuju da upravo te reprize i dalje beleže izuzetnu gledanost.

Postavlja se pitanje – u čemu je tajna uspeha serija nastalih u teškim vremenima, kako za zemlju, tako i za samu televiziju?

Siniša Pavić: „Taj izmaštani svet zaista je postojao“

Siniša Pavić i Milenko Zablaćanski na setu serije Stižu dolari Foto: Vlada Sporčić

Na to pitanje svojevremeno je za Kurir odgovorio legendarni scenarista Siniša Pavić, čije su serije obeležile domaću televiziju:

„Gotovo sve moje serije ušle su u kolektivno pamćenje gledalaca. I to ne samo jedne generacije. Kao da je taj izmaštani svet stvarno postojao. Mi smo ga stvorili – svi zajedno. Kad nas više ne bude, živeće Ema Popadić i njen Giga, Šurda i Vesna, Neša i Peša, Tintoreto i Malina, Aranđel i Riska, deda Trajko sa svojim zakopanim blagom…“

Pavić je govorio i o glumcima koji su ostavili neizbrisiv trag, ali su prerano otišli – Radmila Savićević, Danilo Lazović i Milenko Zablaćanski.

„Bolji život“ – serija koju su najpre kritikovali, a potom slavili

Serija Bolji život Foto: Ustupljene fotografije

Serija „Bolji život“ danas važi za pojam domaće televizije, ali njen put do tog statusa nije bio lak.

„Tri meseca se emitovala, a da niko nije napisao jednu dobru reč“, prisećao se Pavić. Kritike su se uglavnom bavile njegovim honorarom, a ne samom serijom. Tek posle četrnaeste epizode pojavio se prvi pohvalan tekst, a zatim se dogodio preokret.

„Direktor televizije mi je ispričao da je u hotelu ostao sam u restoranu jer su svi – i gosti i konobari – otišli da gledaju ‘Bolji život’.“

Od tada, serija je postala fenomen koji traje decenijama.

Serije koje su obeležile generacije

Među naslovima koje AI video oživljava nalaze se i druge legendarne serije:

Ljubiša Samardžić u seriji Vruć vetar Foto: Printscreen/Youtube

„Vruć vetar“ ( 1979) – priča o Borivoju Šurdiloviću Šurdi, koju je nezaboravno tumačio Ljubiša Samardžić

1979) – priča o Borivoju Šurdiloviću Šurdi, koju je nezaboravno tumačio Ljubiša Samardžić „Otpisani“ – kultna ratna serija o ilegalcima u okupiranom Beogradu, simbol otpora i urbanog herojstva

– kultna ratna serija o ilegalcima u okupiranom Beogradu, simbol otpora i urbanog herojstva „Otvorena vrata“ – gradska, brza i duhovita serija koja je unela potpuno novi ritam u domaće sitkome

– gradska, brza i duhovita serija koja je unela potpuno novi ritam u domaće sitkome „Složna braća“ – politička satira koja je precizno oslikala duh vremena

– politička satira koja je precizno oslikala duh vremena „Porodično blago“ – priča o nasledstvu, pohlepi i porodičnim sukobima, sa likovima koji se i danas citiraju

