Žarko Laušević je samo jednom stao pred kamere sa sinom: Svi su gledali ovu scenu, a niko nije znao da je to glumčev naslednik
Film "Bolje od bekstva" iz 1993. godine, u kojem glavnu ulogu igra proslavljeni glumac Žarko Laušević, bio je jedan od najuspešnijih ostvarenja tog vremena. Nedugo nakon premijere desila se tragedija u kojoj su nastradala dva momka, zbog čega je naš glumac služio zatvorsku kaznu.
U galeriji pogledajte kultne uloge Žarka Lauševića:
Delio scenu sa sinom Dušanom
Neverovatna je činjenica da je baš Dušan sa ocem igrao u filmu "Bolje od bekstva", gde je bio odličan u ulozi sina glavnog lika, malog Pitera. Tada je imao samo tri godine. Sina Dušana dobio je u prvom braku sa tadašnjom suprugom Majom, sa kojom ima i ćerku Asju. Laušević se drugi put oženio u Njujorku, i to Anitom Laušević, sa kojom ima ćerku Janu.
Gde je danas Dušan Laušević?
Iako mu je otac bio neponovljiv talenat za glumu, Dušan ipak nije krenio njegovim stopama. Život je nastavio u Americi daleko od medijske pompe i očiju javnosti. Žarkovi obožavaoci imali su priliku da ga vide samo na glumčevoj sahrani.
Pogledajte video: Promocija monografije Žarko Laušević