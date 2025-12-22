Slušaj vest

Predstava „Uobraženi bolesnik”, po tekstu slavnog francuskog komediografa Žana Batista Poklena Molijera, u režiji Nikole Zavišića, biće izvedena 23. decembra na Velikoj sceni Makedonskog nacionalnog teatra u Skoplju.

Ova postavka, čija je premijera održana u prošloj sezoni, donosi na scenu osveženu viziju u duhu originalnog dela iz 1673. godine, a posebno je interesantno što se igra u intermecima, kao što je Molijer u originalu i napisao.

Takođe, predstavlja i omaž Molijeru ne samo kao piscu, već i kao velikom glumcu i njegovoj potpunoj posvećenosti i odanosti pozorišnoj umetnosti.

Kroz hiperbolisani humor i apsurdan, prenaglašen komički stil igre preispituju se moralne vrednosti društva, bolesni i iskvareni međuljudski odnosi, pohlepa, zavisnost od bolesti, i prevarnost kao i pokvarenost lažnih zaštitnika zdravlja, što zajedno daje iskrivljen, ali istinit odsjaj vremena i društva u kome i mi živimo.

U podeli su: Ivan Bosiljčić, Sonja Kolačarić, Anastasia Mandić, Danilo Lončarević, Zoran Ćosić, Sava Milutinović, Nemanja Stamatović, Teodora Dragićević, Petar Lazarević, Nikola Vujović, Nemanja Konstantinović i Jovan Stamatović Karić.

