Izložba posvećena nekadašnjem prvaku Drame Narodnog pozorištaDraganu Zariću, autorke Dragice Gaćeše, biće otvorena 24. decembra u 18 časova u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu.

Postavka je priređena povodom 25 godina od smrti glumca čije su uloge obeležile pozorište, film i televiziju u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Posetioci će imati priliku da vide lične predmete, fotografije i arhivsku građu koja prati njegov umetnički put na sceni Narodnog pozorišta.

Izložba će biti otvorena do sredine februara 2026. godine.

Zarić je rođen 15. novembra 1942. godine u Beogradu. Završio je Akademiju za film, pozorište i televiziju, odigrao preko 50 uloga na filmu, u serijama i isto toliko pozorišnih predstava na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.

Dragan Zarić
Dragan Zarić Foto: Narodno Pozorište

Prvi put se pojavio na filmskom platnu, kao student u drami Vladana Slijepčevića Štićenik (1966), po scenariju Jovana Ćirilova, a iste godine, debitovao je u Narodnom pozorištu u Beogradu u predstavi Namesnik Rolfa Hohuta u režiji Bore Grigorovića.

Započeo je karijeru u Savremenom pozorištu, a od 1. oktobra 1969. godine postao je stalni član, a potom prvak Narodnog pozorišta u Beogradu.

Posle Namesnika nizale su se uloge u predstavama Tihi Don, Sirano de Beržerak, Posle ljubavi, Goli Mačići, Šuma, Kraljevski lov na sunce, Narodni poslanik, Hamlet, Ženidba, Pop Ćira i pop Spira, Put oko sveta, Mera za meru, Talenti i obožavaoci, Patka iz vrta kralja Gustava, Običan čovek, Dantonova smrt, Zlatno tele, Ivkova slava, Dinja pukla, Rat i mir, Gorski vijenac, Laža i paralaža, Afera Ljiljak, Gospođa ministarka, Sumnjivo lice...

Igrao je u filmovima Bekstva, Horoskop, Čovek sa četiri noge, Varljivo leto ‘68, Debeli i mršavi, Bolje od bekstva, Ni na nebu ni na zemlji, Lepa sela lepo gore, Rane, Nož...

Popularnost je stekao kao Lepi Cane u humorističkoj televizijskoj seriji Muzikanti. Publika ga pamti i po ulogama u serijama Ljubav na seoski način, Građani sela Luga, Neven, Poletarac, Priče iz majstorske radionice, Pozorište u kući, Dimitrije Tucović, Kamiondžije, Vuk Karadžić, Otvorena vrata, Gore dole...

Za njega nisu postojale žanrovske barijere, igrao je komedije, dečije programe, drame, a uloge su bile upečatljive bez obzira da li su bile glavne ili sporedne. Bio je poznat po komičnim ulogama, ali i kao sjajan karakterni glumac.

Ostao je upamćen kao jedno od najomiljenijih lica domaće publike, posebno generacija koje su njegove televizijske serije gledale sa velikim uživanjem.

Nastupao je i u Beogradskom dramskom pozorištu, Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Ateljeu 212, Zvezdara teatru i drugim scenama.

