Slušaj vest

Proslavljeni hrvatski kantautor Massimo Savić, koji je ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije, preminuo je na današnji dan. Njegova umetnost, iskrenost i neponovljiv glas ostali su urezani u sećanju miliona obožavalaca.

U okviru dokumentarnog serijala "Zauvijek autor" posvećenog Alki Vuici, otkriven je i šokantan događaj iz Massimovog života koji uključuje čuvenog voditelja Željka Malnara.

Massimo i Malnar: Od šale do pištolja

Prisećajući se zajedničkih trenutaka sa Alkom Vuicom, Massimo je ispričao neverovatnu anegdotu koja je šokirala i autore dokumentarca.

Alka Vuica Foto: Damir Dervišagić

– Alkin stan je bio mesto gde se svašta dešavalo. Jednom je došao pokojni Željko Malnar i počeo da priča kako je sa svojom bandom oteo devojku, ušao u njeno selo na konjima, zgrabio je... I ide pogledom preko ljudi. I sad kako laže i laže, naleti na moje oči. I ja prasnem u smeh – ispričao je Massimo.

Međutim, situacija je brzo eskalirala.

Voditelj Željko Malnar Foto: Printscreen

– Čovek od dva metra i 130 kilograma pita me: "Šta se smeješ?" Kažem mu: "Smejem se jer divno lažeš." On tada vadi Magnum pištolj, ogroman, kao iz filmova Klinta Istvuda, i uperi ga u mene – opisao je Massimo dramatičnu scenu.

Šok u stanu Alke Vuice

U galeriji pogledajte fotografije Massima Savića:

1/10 Vidi galeriju Massimo Savić Foto: Massimo- promo Aquarius, Live Production, Damir Dervišagić, Antonio Ahel/ATAImages

Prisutni su ostali zatečeni. Čavke iz grupe Električni orgazam, koji je sedeo pored Massima, skočio je i sakrio se iza fotelje.

– Gledam pravo u cev, a Malnar kaže: "Zar se ne bojiš?" Odgovorim: "Ne verujem da si toliko lud da ćeš stvarno da pucaš." A on kaže: "Zar nisam toliko lud? Alka, moram da pucam!" – prepričao je Massimo.

Alka je pokušala da ga smiri: "Željko, ne pucaj." Ipak, Malnar je opalio hitac, a metak je prošao kroz dva zida i probio kotao.

Autor dokumentarca: "Ne verujem da je sve baš tako bilo"

Autor serijala "Zauvijek autor", Toni Volarić, osvrnuo se na Massimovu priču:

– Istina je da Massimo prepričava taj događaj i razumem da je to mnoge šokiralo i tek će šokirati. Ipak, epizoda serijala o Alki Vuici govori pre svega o njenom mukotrpnom probijanju na muzičku scenu – rekao je Volarić za Slobodnu Dalmaciju.

Željko Malnar se nikada nije javno oglasio povodom ovog navodnog incidenta.

Foto: Damir Dervišagić

Massimo Savić održao koncert s drenom u plućima

Osim što je bio izuzetan umetnik, Massimo je bio i simbol profesionalizma i posvećenosti muzici. Njegov poslednji veliki koncert održan je 5. novembra u zagrebačkoj Areni, i to – s drenom u plućima. Ovu potresnu priču otkrio je novinar Roman Bolković, prenoseći svedočenje Massimovog prijatelja:

– Massimo je rekao da mu je to životni koncert. Njegov lekar mu je odgovorio da bi ga to moglo ubiti. Massimo je mirno rekao: "Zato i dolazim da te zamolim da budeš tu, ti i tvoja ekipa, ako nešto pođe po zlu." Doktor je bio šokiran. Massimo je ponovio: "Sa vama ili bez vas, ja ću taj koncert održati."

Lekarski tim je bio iza scene, a Massimo je koncert izveo bez greške, nikada nije otkazao nastup, čak ni tada.

Massimo Savić Foto: Beta Nebojsa Mickovic

Odlazak legende

Massimo Savić je preminuo 23. decembra 2022. godine od raka pluća, koji mu je dijagnostikovan samo dva meseca ranije. Iako ga je bolest tiho lomila, njegov glas i snaga volje ostali su neumoljivi do samog kraja.

Pogledajte video: Prilog o Massimu Saviću