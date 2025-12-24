Slušaj vest

Hrvatska književnica Vedrana Rudan već decenijama ne štedi nikoga. Njene kolumne i intervjui pokazuju da ima kristalno jasan stav o svim temama, a region je prepoznao njenu hrabrost da izgovori ono što mnogi misle, a ne usuđuju se da kažu naglas. Upravo zbog te otvorenosti, mnogi je smatraju regionalnom zvezdom koja ne podilazi nikome i ničijim pritiscima.

Foto: ATA Images / Antonio Ahel

Njene reči posebno odjekuju kada je reč o Jugoslaviji i njenoj prošlosti. Na promociji zbirke kolumni „Život bez krpelja“ u prepunom Delfi kafeu u SKC pre nekoliko godina, Rudan je još jednom pokazala koliko njene misli i stavovi imaju težinu, čak i sedam godina kasnije.

– Nisam ja jugonostalgičarka, ja sam Jugoslovenka, nisam bila tada, sad se sve više tako osećam kako vreme odmiče – izjavila je, a zatim je pozvala prisutne da ustanu i sa njom otpevaju 'Hej, Sloveni', što je publika učinila sa oduševljenjem.

Iskrena analiza prošlosti i sadašnjosti

Foto: Printscreen/TV Prva

Vedrana ne bira reči kada govori o vremenu Jugoslavije i tranziciji u kapitalizam.

– Kada je bila Jugoslavija, mislila sam se: "kad će više krepati Titov komunizam, ta nesloboda" – nema banane, nema kafe, struje, vode…

– Sad nema svega, nema para, nema Tita, odjednom je on zločinac i pobio je jadne Hrvate. Moja teza je da nikad Tito, i uz najbolju volju, nije mogao da ubije toliko Hrvata koliko ih je pobilo hrvatskih lopova.

Rudan ističe i pozitivne strane tadašnjeg života:

Foto: YouTube/ADRIA TV Montenegro

– To je bila zemlja u kojoj nisi bio u stresu, nisi mogao da dobiješ otkaz, nisi bio ogorčen. Mogla si da imaš ljubavnika, a da te muž ne ubije, kako se sada dešava non-stop. Žene su bile ljudska bića, a ne rupe. Danas živimo taj kapitalizam u kom su nam se ostvarili svi snovi – meni nijedan.

Njena poruka je jasna: kritika sadašnjosti dolazi iz iskustva prošlosti, i iz njenog ličnog uvida u društvo i ljude oko sebe. Vedrana Rudan ne pristaje na kompromis kada je u pitanju istina koju vidi i oseća, što je razlog zbog kojeg i dalje privlači pažnju i izaziva rasprave širom regiona.

