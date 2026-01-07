Slušaj vest

Navršava se godinu dana od smrti Milorada Milinkovića, svestranog umetnika čiji je rad ostavio snažan trag u domaćoj kinematografiji, muzici i popularnoj kulturi. Reditelj, scenarista, glumac, pisac, muzičar i televizijsko lice, Milinković je bio autor prepoznatljivog rukopisa i neiscrpne energije, čovek koji je beogradski duh umeo da pretoči u film, pesmu i reč.

Od Dorćola do filmskih festivala

Rođen u Beogradu 18. marta 1965. godine, Milinković je odrastao na Dorćolu, delu grada koji je snažno obeležio njegov senzibilitet, a u kom je dobio nadimak Debeli koji ga je pratio čitav život. Završio je Matematičku gimnaziju, a potom upisao Akademiju umetnosti u Novom Sadu, gde je diplomirao režiju.

U galeriji pogledajte fotografije Milorada Milinkovića:

1/6 Vidi galeriju Milorad Milinković Debeli preminuo je iznenada u 60. godini Foto: Damir Dervisagic

Već njegov diplomski film "Satan Panonski" privukao je veliku pažnju i bio jedino ostvarenje iz bivše Jugoslavije prikazano na Bijenalu u Barseloni, čime je najavio dolazak autora koji se ne plaši margine, provokacije i autentičnosti.

Filmovi koji su ušli u kolektivno pamćenje

Široj publici Milinković je najpoznatiji po dugometražnom filmu "Mrtav 'ladan", koji je postao jedan od najgledanijih domaćih filmova početkom dvehiljaditih. Njegova kombinacija crnog humora, apsurda i emotivne topline obeležila je čitavu jednu generaciju gledalaca, a film je kasnije dobio i televizijsku verziju.

Beogradska premijera filma Sedef magla Foto: Filip Olćan

Usledili su "Potera za sreć(k)om", "Čitulja za Eskobara" i tinejdžerska muzička komedija "Zduhač znači avantura", u kojima je Milinković nastavio da istražuje granicu između zabave i autorskog filma. Režirao je i prvi srpski film snimljen u 3D tehnologiji, "Peti leptir", potvrdivši sklonost ka eksperimentu i tehnološkim iskoracima.

Muzika kao trajna inspiracija

Pre nego što se potpuno posvetio filmu, Milinković je bio duboko uronjen u muzičku scenu. Bio je osnivač i vokal grupe "Morbidi i Mnoći", jednog od najautentičnijih bendova beogradskog andergraunda osamdesetih. Kasnije je svirao u bendovima "Big seks i Zmajevi", sa kojima je objavio album i radio muziku za film "Crni Gruja".

Muzika je ostala sastavni deo njegovog filmskog izraza, bilo kroz originalne kompozicije, bilo kroz pažljiv izbor pesama koje su pratile njegove priče.

Televizija, knjige i prepoznatljivo lice

Milinković je bio i tragač u popularnom TV kvizu "Potera", gde je publiku osvojio znanjem, duhovitošću i neposrednošću. Kao sportski zaljubljenik, radio je i kao fudbalski komentator na kanalima Eurosporta.

Milorad Milinković u kvizu Potera Foto: RTS

Objavio je tri knjige u kojima je spojio fikciju, satiru i lično iskustvo, potvrdivši se i kao pisac osebujnog stila i bogate imaginacije.

Odlazak i sećanje

Milorad Milinković preminuo je 7. januara 2025. godine u porti crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Jabukovcu kod Negotina, nakon što mu je pozlilo tokom liturgije. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Iza sebe je ostavio suprugu, glumicu Jelenu Đukić, i ćerku Divnu, kao i opus koji i danas živi kroz reprize, citate, muziku i sećanja publike.

Potresan govor ćerke

Komemoracija reditelju, scenaristi i tragaču kviza "Potera" Miloradu Milinkoviću održana je u svečanoj sali MTS Dvorane u Beogradu, a pored mnogobrojnih govora koje su održali njegove kolege i prijatelji, najpotresniji bio je onaj koji je napisala njegova ćerka Divna.

Komemoracija Miloradu Milinkoviću Foto: Stefan Stojanović/Mondo

"Dragi tata, nedostaješ mi jako, ali ne samo meni nego i svima, prijateljima, porodici, poznanicima, saradnicima i kolegama. Volela bih da smo još malo zajedno. Da li se sećaš kada smo gledali Slagalicu, uz kikiriki i ono tvoje zdravo piće od grejpfruta. Da dalje ne verujem šta se dogodilo. U Slagalici su uvek znao broj. Bio si mnogo pametan. Više neće biti rečenice "e idem kod tate" ili "e tata gde si, jedva čekam da te vidim". Nedostaješ mi, kako ću ja bez tebe. Nećeš me više nikad zagrliti, poljubiti ili pevati pesmu. Rekla bih više uživo, ali ne mogu. Radiću isto što i ti. Slušaću rok, neću jesti beli luk, ići ću u srednju matematičku školu i režiraću. Paliću ti sveću skoro svaki dan posle škole. Moliću se više za nas i naše zdravlje. Ti ne znaš šta si sve ostavio za sobom. Ostavio si pamet, ljubav i veru u Boga i sve nas. Ovo ću ti staviti na grob, a ti čitaj. Ipak ću jesti beli luk, mama kaže da je zdrav. Volela bih da te zagrlim. Sećaš li se šuta u g***cu, svaki put je bilo zabavnije. Ovo ću da ti pročitam na sahrani. Ne znaš koliko je teško reći, volim te tata.

Komemoracija Miloradu Milinkoviću - govor ćerke Divne Foto: Stefan Stojanović MONDO

Sećaš li se kada si jeo i slušao vesti, kada si mi pravio ćevape, kod bake pire koji si samo ti umeo da napraviš? Toga više neće biti, pa čak i mama misli to za pire da si ti najbolji. Makar nisam ja najteže saznala, nego su to saznali deki i baka. Otišao si na veliki dan, voleo si Boga i molitvu. Ali, zašto baš ti, to se pitam tata? Volela bih da mi to kažeš u lice, ali ne znam kako? Nisam htela da te izgubim. Sećaš li se kada sam govorila "trebaš mi", a ti me uvek ispravljao u "trebam". Makar želim da mi to nešto ponovo kažeš u lice, ali ne možeš... Makar da si vaskrsnuo, ali nisi, nažalost. Za nekoliko godina ili decenija, doći ćemo svi gore, a ti ćeš da vodiš naše duše na dobar put. Sećaš li se kad smo gledali nešto, a ja ti sednem u krilo ili ti se popnem na krkače na fotelji, sećaš se zar ne? Nisam stigla da ti kažem, bićeš mojih 7 minuta. To znači kad čovek umre, 7 minuta ponavlja i vidi najlepše stvari u svom životu. Radiću isto što i ti. Rešavaču ukrštenicu iako ne znam šta znače te reči, gledaću u telefon i kada me neko pozove reći ću isto kao i ti - "Šta hoćeš, evo za 5 minuta", iako je prošlo 10. Pusti me na miru."

Nasleđe koje traje

U galeriji pogledajte fotografije sa komemoracije Miloradu Milinkoviću:

1/27 Vidi galeriju Komemoracija Miloradu Milinkoviću Foto: Stefan Stojanović MONDO

Godinu dana nakon njegove smrti, Milorad Milinković ostaje simbol autorske slobode i beogradskog duha koji se ne miri sa prosekom. Njegovi filmovi, pesme i knjige i dalje nalaze put do novih gledalaca i čitalaca, potvrđujući da istinska energija i iskrenost ne zastarevaju.

U vremenu koje često traži brze odgovore i lake formule, Milinković nas i dalje podseća da su humor, radoznalost i hrabrost da budeš svoj – vrednosti koje nadživljavaju svoje autore.

Pogledajte video: Komemoracija Miloradu Milinkoviću