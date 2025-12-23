Slušaj vest

Ansambl narodnih igara i pesama Srbije „Kolo“ sinoć je obradovao novosadsku publiku spektakularnim Godišnjim koncertom, koji je održan na veličanstvenoj sceni Srpskog narodnog pozorišta.

Prisutni su imali priliku da uživaju u virtuoznosti umetnika narodne igre i pesme, besprekornoj uigranosti i vrhunskom
muziciranju orkestra, kao i u prelepim kostimima zbog kojih Ansambl „Kolo" često nazivaju pokretnim muzejom.

Ansambl Kolo održao spektakularni godišnji koncert Foto: Danka Hasanović Prokić

Dugotrajni aplauzi i ovacije publike još jednom su potvrdili značaj i neprolaznu vrednost Ansambla „Kolo“ kao jednog od najvažnijih čuvara i promotera tradicije i kulturnog identiteta.

Nacionalni ansambl Kolo
српска слика 2.jpeg
Srpska svita
Dani srpske kulture u Češkoj

