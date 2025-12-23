Slušaj vest

U okviru projekta „U potrazi za izgubljenim arhivom Kola srpskih sestara“, koji realizuje Kolo srpskih sestara, Beograd – 1903, u utorak, 23. decembra u 18 časova, u Etnografskom muzeju u Beogradu biće otvorena izložba posvećena istoriji i radu Kola srpskih sestara od osnivanja 1903. godine do 1946. godine.

Izložba je rezultat istraživanja i prikupljanja predmeta, fotografija i dokumenata koji svedoče o delovanju jedne od najznačajnijih humanitarnih organizacija u srpskoj istoriji, čija je arhiva dva puta uništavana – tokom Prvog svetskog rata, nakon austrougarske okupacije 1915. godine, i 1942. godine po naredbi nemačkih okupacionih vlasti. Poslednja zvanična dokumenta o radu Kola nastala su 1946. godine, kada je organizaciji zabranjen rad i oduzeta sva imovina.

Foto: Kolo srpskih sestara

Izložba je koncipirana u dva segmenta. Prvi segment, predstavljen na 20 panoa, prikazuje istorijat Kola srpskih sestara na osnovu do sada poznatih podataka, kao i novootkrivenih izvora iz Istorijskog arhiva Beograda, Narodne biblioteke Srbije i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u Beogradu.

Drugi segment čine originalni predmeti i fotografije, kao i 20 originalnih brojeva kalendara „Vardar“, čija će se 120. godišnjica obeležiti 2026. godine. Za potrebe izložbe štampani su reprinti tri ključna godišta kalendara: 1906. godine, kada je objavljen prvi broj, 1914. godine, poslednjeg broja pred Prvi svetski rat, i 1941. godine, poslednjeg, 30. broja uoči Drugog svetskog rata.

Tekstualnu osnovu izložbe čine zapisi Delfe Ivanić, stenogram Upitnika iz 1942. godine i odlomci iz knjige Sećanja, kao i dragocena arhivska građa iz Fonda porodice Glavinić Istorijskog arhiva Beograda, posebno tekstovi Dobrile Glavinić Knez Mihailović, članice Kola srpskih sestara, novinarke i humanitarne aktivistkinje.

Autorke izložbe su članice Kola srpskih sestara Milena Šećerović i Nevenka Stevančević-Nikolić, a koordinatorka projekta je Danijela Krunić, predsednica Kola srpskih sestara Beograd – 1903.

Istraživanje, izložbu i štampanje reprinta kalendara „Vardar“ omogućilo je Ministarstvo kulture Republike Srbije, dok je realizaciju izložbe podržao Etnografski muzej u Beogradu, stručnim savetima i ustupanjem izložbenog prostora.

Bonus video: